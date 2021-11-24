حظك اليوم الثلاثاء 24-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

تختلف البصمة البرجية للإنسان، من شخص لأخر، والتي تتحدد لحظة ميلاد، مما يسبب اختلاف حظك اليوم بين الأشقاء وأصحاب البرج الواحد، لذلك يبحث الكثيرين عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

وفي إطار تلبية موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين، حظك اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي..

حظك اليوم برج الحمل

أبراج الحظ ليست في صفك اليوم على الصعيد المهني، وقد تسبب مشاكل مع من تحبك انتبه.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تجنب الدخول في نقاشات ومشاكل شائكة، لأنك ستجد نفسك تدور في دائرة مفرغة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

حالتك المزاجية ليست جيدة، اهتم بعلاقتك بالشريك والأصدقاء.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي

تمر بظروف مهنية وعاطفية غير جيدة، انتبه لصحتك جيدًا، وخاصة إذا ارتفع الضغط.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور

اليوم مولود برج الثور يمكن أن ينقلب حظه للأفضل أو الأسوء، الأمر يعتمد على الاختيارات والتفكير، خد وقتك في التفكير.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

انتبه، ولا تتسرع في قراراتك، فأمامك اليوم فرصة لعقد اتصالات ناجحة ومفيدة، إذا اتخذت القررارات الصحيحة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تستطيع التغلب على المشاكل والمشاحنات البسيطة، وتتحسن علاقتك بالشريك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

حلاة الاضطراب التي تمر بها تؤثر على حالتك الصحية والنفسية، ألجا إلى الهدوء وتناول المشروبات والأطعمة الصحية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء

توجه أزمة مالية، ومعوقات في حياتك اليومية، تحتاج إلى وضع خطط للخروج من تلك المشاكل.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

على الرغم من استقرار العمل، إلا أنك تعاني من ضغوط مالية، ادرس خطواتك بهدوء وتجنب التبذير.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب على مواليد برج الجوزاء تمهل في ردود أفعالك مع الشريك أو مع العائلة حتى لا تخسر المزيد.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

اعتني بصحتك جيدًا هذه الفترة، فالاضطراب النفسي قد يؤثر عليك جسديًا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان

اليوم من أسعد الأيام لمواليد برج السرطان، فهم يتألقون على كافة الأصعدة المهنية والصحية والعاطفية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويدفعك ذلك للقيام بواجبك وتعمل بكامل لياقتك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تسطع كالقمر الذي في برجك وتتألق سحرا وجاذبية وموهبةً.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

لا تجعل حظك ينسيك الحصول على قدر كافي من النوم، حتى تحصل على المزيد من التركيز والنجاح.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد

انتبه من المتطفلين في حياتك، ولا تقحك شخص لا تثق فيه في حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تشعر بالارهاق والتعب، وعليك الانتباه لصحتك وتنظم جهود.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تحتاج لمساحة من الحرية وعدم الالتصاق، ولا تتحدث مع زملائك عن حياتك الشخصية.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

عليك الانتباه لصحتك بشكل أكبر من المعتاد.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء

تتحكم في حياتك اليوم، بسبب وجود القمر في منزلك الحادي عشر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يساعدك عقلك اليوم على تنمية أعمال أو مشاريع وتحصل بسهولة على دعم الزملاء أو الأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تستطيع التغلب على أي خلافات مع الشريك، وتصفو العلاقة مع الجنس الآخر.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

تبذل اليوم مجهود شاق، ويجب عليك في تلك الحالة تجنب الإرهاق والحصول على قسط من الراحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان

يجب أن تتمهل في قراراتك وحالتك المزاجية، بسبب القمر الذي يعاكس برجك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تمهل في قراراتك العملية اليوم، وتجنب المخاطرة في العمل أو الانفعال على زملائك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للعصبية والتصرف بالمزاجية، لذلك راجع نفسك جيدًا قبل القيام بأي رد فعل.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء، يأتي بعدها التأني للحفاظ على صحتك من الانفعال والضغوط النفسية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب

أنت اليوم في أوج توهجك، فالقمر في منزلك يجعلك تنجح في كثير من الحالات.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم لديك فرصة لتطوير نفسك مهنيًا، واليوم مناسب للتخطيط لأعمال جديدة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

أنت على موعد مع المغامرة والاستمتاع بوقتك مع الأهل والأقارب والأحباب.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

تخطط لرحلة سياحية، للاستجمام والراحة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس

الشمس في برجك تمنحك إشراقة عاطفية، لكن على المستوى العملي تعاني من مشاكل مع زملائك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزل المال لبرج القوس، يجعلك مطالب بالتركيز بشكل مضاعف، خلال التعامل مع الأمور المهنية والمالية، وأن تتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

تشرق اليوم، وتستطيع التعبير عن مشاعرك، للشريك، لكن نصيحة البرج ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

أنت بحاجة للاسترخاء، ربما يمكنك ممارسة اليوجا أو رياضة التأمل حتى تستعيد قدرتك على التعامل السليم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي

عليك اليوم التمهل، والتفكير جيدًا قبل القيام بأي رد فعل الشريك، تجنب الأنانية اليوم.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يجب التأني في التعامل مع زملائك، ولا تخجل من استوضاح نقاط فيما يتعلق بالأمور المهنية التي تقوم بها.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

تجنب الأنانية، واهتم بمشاعر الشريك، وتجنب العصبية، والتفكير بشكل جيد قبل القيام بأي رد فعل قد تندم عليه فيما بعد.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي

تحتاج إلى الهدوء والانتباه أكثر إلى حالتك الصحية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو

القمر وبلوتو يتنافرن في برج الدلو، مما يسبب العديد من المشاكل المهنية والصحية، لكن على الصعيد العاطفي قد تتحسن الحالة العاطفية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تحرك اليوم على مهل، وادرس جيدًا لخطواتك المهنية خلال الفترة القادمة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

تستطيع إدارة حياتك العاطفية والاجتماعية بذكاء وتمنحك قدرة على الإقناع.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي

عليك اليوم أن تهتم بصحتك، والحصول على قسط من الراحة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت

على الرغم من الضغوط، أنت تتألق اليوم وتنجح في اثبات ذاتك

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم أنت محظوظ، يدعم الفلك أعمالك وعلاقاتك، وتستطيع اثبات وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم تتجدد مشاعرك، وتمر بحالة رومانسية مع الشريك، لكن يجب أن تنتبه لما يحدث من حولك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

احصل على قسط كافي من الراحة وتناول المشروبات الصحية الدافئة حتى لا تصاب بالبرد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.