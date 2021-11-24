حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو يتميز بشخصيته المستقلة، يحرص دائمًا على أن يكون متحرر من القيود، وبالرغم من ذلك، فهو يحب عائلته بشكل كبير، يحرص على توفير الجو الأسري المناسب لأطفاله.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تنافر القمر وبلوتو بمنزلي الصحة ينصحك أن تتحرك اليوم على مهل وأن تهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

الشمس في منزل الأصدقاء تساعدك على إدارة حياتك العاطفية والاجتماعية بذكاء وتمنحك قدرة على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.