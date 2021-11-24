رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

تتميز امرأة برج الحوت بأنها لديها قلب حنون وعطوف، يحمل في داخله الكثير من الحنان، كما أنها تحب أن تكون محل اهتمام كبير من شريك حياتها، كما أنها مرهفة الحس والمشاعر بشكل كبير.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحظ يدعم أعمالك وعلاقاتك.. تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في منزل الحب يجدد مشاعرك ويحركك اليوم تماسك مثالي مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس. 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الثلاثاء 23-11-2021 وتوقعات الأبراج

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا