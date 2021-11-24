حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تتميز امرأة برج الحوت بأنها لديها قلب حنون وعطوف، يحمل في داخله الكثير من الحنان، كما أنها تحب أن تكون محل اهتمام كبير من شريك حياتها، كما أنها مرهفة الحس والمشاعر بشكل كبير.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحظ يدعم أعمالك وعلاقاتك.. تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في منزل الحب يجدد مشاعرك ويحركك اليوم تماسك مثالي مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.