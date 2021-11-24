كورنيش النيل يتحول لتحفة فنية تنير الأقصر استعدادًا لـ حفل الكباش

أعمال تطوير متنوعة شهدتها محافظة الأقصر خلال الفترة الماضية، أبرزها تطوير الكورنيش على طول نهر النيل، والذي يفصل بين البرين الغربي والشرقي بالمحافظة، حيث تضمنت الأعمال تطوير الأرضيات وإضافة استراحات متنوعة بتصميمات مختلفة للأهالي والزوار المارة على الطريق، استعدادًا للحفل العالمي لافتتاح طريق الكباش في الـ 25 من الشهر الجاري، مع إضافة إضاءة عالية الجودة لطريق كورنيش النيل بالأقصر يضفي مظهرًا جذابًا يزيد المحافظة السياحية جمالًا خاصة ليلًا.

الكورنيش ..ينتظر السياح والمواطنين

واستهل الحديث المهندس محمود رشيدي مدير مشروعات الأقصر بإحدى شركات المقاولات المنفذة لمشروع تطوير الكورنيش، أن مشروع تطوير الكورنيش على طول نهر النيل بمحافظة الأقصر نفذ في فترة وجيزة ليعكس صورة مشرفة للمحافظة السياحية، كما أنه أصبح لمسة جميلة للمدينة العريقة وضمن أحد عوامل الجذب القوية للسياحة الخارجية والداخلية، فضلًا عن كونه أكبر منتزه مجاني لأهالي المحافظة للترويح عن انفسهم.

ويوضح تفاصيل أعمال التطوير، أنه تم تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل العلوي والسفلي بطول قرابة 2 كم على عدة مراحل زمنية وعدة قطاعات مكانية مراعاة لمكانة المحافظة التاريخية والسياحية ومراعاة عدم شعور السائح بالضيق أو الانزعاج بسبب أعمال التطوير التي تتم بناءا على تعليمات كلًا من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مؤكدًا، على تطوير وتنفيذ المشروع في فترة قصيرة من خلال عمال ومهندسي الشركة ليلًا ونهارًا لإظهار المحافظة السياحية في صورة مشرفة.

استراحات وأماكن انتظار

ويضيف رشيدي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم توفير استراحات وأماكن انتظار للسائحين مختلفة تطل على مناظر جمالية، بالإضافة إلى عناصر خدمية لتوفير احتياجات السائح والمواطن، فضلًا عن توفير جميع الوسائل الخدمية ووسائل الراحة من برجولات وكراسي وأكشاك بيع وأماكن للراحة.

كما أكد على تنفيذ وتطوير منحدرات بين الكورنيش العلوي والسفلي مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تزويد الكورنيش بحمامات خاصة لهم في سبيل توفير الراحة اللازمة لهم، بالإضافة إلى مراعاة تطبيق عنصر الهوية البصرية على كل العناصر المشاركة في تطوير كورنيش النيل، وذلك لدمج الحضارة الفرعونية القديمة بالتطور الحديث.

وضمن أعمال التطوير المتنوعة التي تمت داخل المحافظة خلال الفترة الأخيرة من قبل الشركة المنفذة، أعمال تطوير أخرى داخل المحافظة منها تطوير ساحة معابد الكرنك والبوابة الخارجية بتصميمات متنوعة جذابة تضيف لها جمالًا أكثر من ذي من قبل.

تطوير ساحات وشوارع الأقصر

وأضاف، كما تضمنت أعمال التطوير التي تجريها الشركة في شوارع وميادين وساحات المعابد بمحافظة الأقصر، تطوير أرضيات ساحة معابد الكرنك شمالي محافظة الأقصر بأرضيات حديثة، فضلًا عن تطوير بوابة معبد الكرنك الأمامية بتصميمات رائعة فرعونية تتماشى مع الذوق العام والمظهر الحضاري للمحافظة السياحية استعدادا للحفل الكبير.

ولفت، وضمن أعمال التطوير إضافة إضاءة عالية الجودة لطريق الكورنيش بالمحافظة السياحية حتى يضفي مظهرًا جذابًا يزيد المحافظة السياحية جمالًا خاصة ليلًا، وتأتي تلك الأعمال ضمن أعمال التطوير المتنوعة التي تمت داخل المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل في ميادين وشوارع محافظة الأقصر المختلفة تزامنًا مع الحفل العالمي، مع الانتهاء من أعمال التطوير من شركة المقاولات التي نفذت أعمال تطوير أخرى داخل المحافظة خلال الفترات الأخيرة وعلى فترات متقاربة لإنجاز المشروعات.

موعد افتتاح الكباش

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، مؤخرًا، عن موعد افتتاح طريق الكباش الخميس غدًا الموافق 25 من الشهر الجاري، حيث يقام الحفل العالمي بحضور عدد من السفراء الأجانب في مصر.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها، عن توجيه الدعوات لعدة شخصيات هامة حول العالم ليشهدوا الحفل العالمي، فضلًا عن شخصيات محلية ليشهد الحفل العالمي، حيث يقام بداخله عروض متنوعة ومختلفة منها عروض فرعونية استعراضية بمشاركة عدد 400 شاب وفتاة يشاركون في تقديم عروض فرعونية متميزة من مختلف الهيئات الشبابية داخل المحافظة السياحية بمحافظة الأقصر ومراكزها المختلفة، كما ترتدي الفتيات تاج بتصميمات فرعونية تتماشى مع الحفل الكبير، كما يضم الحفل عروض مراكب شراعية ولانشات في نهر النيل المواجه للطريق.