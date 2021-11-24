طوارئ بمطار الأقصر الدولي لاستقبال ضيوف حفل طريق الكباش (صور)

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمطار الأقصر الدولي، جهودها لاستقبال ضيوف حفل «افتتاح طريق الكباش الفرعوني»، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مساء غد الخميس، وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، على أن جميع قيادات الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، بقيادة المهندس محمد سعيد محروس، بذلوا مجهودات كبيرة، للانتهاء من كل التجهيزات الفنية واللوجستية اللآزمة، في موعدها، مشيرة إلى أن جميع استعدادات استقبال الضيوف تمت وتفقدها الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني وأشاد بالجهود المبذولة بالمطار.

طوارئ بمطار الأقصر الدولي لاستقبال ضيوف حفل طريق الكباش

وأضافت المصادر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمطار الأقصر الدولي، تضم عدة قطاعات متنوعة للتيسير على الضيوف، خلال فترة تواجدهم بالمطار، وتضم كلا من «العلاقات العامة، والعمليات، والمحطة، والخدمات الأرضية، والقيادات الأمنية، وقيادات الحجر الصحي» لتوفير كل الاحتياجات اللازمة لجميع الوفود المشاركة بهذا الحدث العالمي.

وأوضحت المصادر، أنه تم توفير كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، وهذا بخلاف ممرات خاصة للمشاركين بهذا الحدث العالمي.

يأتي ذلك فيما شددت الجهات الأمنية، من إجراءاتها التأمينية المتبعة بمداخل ومخارج وداخل صالات السفر والوصول، فضلاً عن التنسيق الأمني المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمطار ومحافظة الأقصر، للتعامل بسرعة شديدة مع أي طوارئ.

مصادر: لجان خاصة لاستقبال ضيوف الأقصر

كان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أعلن انتهاء قيادات مطار الأقصر الدولي، من كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذا الافتتاح العالمي.

وزير الطيران المدني يشدد على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للوفود

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، شدد على ضرورة توفير كل التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة في احتفالية الكرنك، ووجه بضروة التأكد من جميع الإجراءات الأمنية والتنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية بالمطار والمحافظة الأقصر، وتقديم كل التيسيرات والدعم اللازم للوفود، وحسن الضيافة مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.