تسجيل مليون و64 ألفا و767 مواطنا بالتأمين الصحي الشامل في الأقصر

أعلن القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم، تسجيل مليون و64 ألفا و767 من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

جاء ذلك خلال القائم بعمل الوزير، مجمع الأقصر الطبي الدولي «مستشفى الأقصر الدولي سابقًا»، على هامش جولته الميدانية لمتابعة استعدادات خطة التأمين الطبي للحدث التاريخي «افتتاح طريق الكباش الجديد» بمحافظة الأقصر.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة الجديدة بالأقصر، وسير العمل بالمنشآت الطبية التي تعمل ضمن المنظومة الآن، والبالغ عددها 54 منشأة طبية بواقع 49 وحدة ومركز طبي و5 مستشفيات، وذلك من إجمالي 65 منشأة طبية من المقرر أن تشملها المنظومة الجديدة بالأقصر، بواقع 59 وحدة ومركز طبي و6 مستشفيات.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع الخدمات الطبية التي تم تقديمها لأهالي محافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد بمختلف التخصصات الطبية ضمن المنظومة الجديدة، وبلغت مليون و759 ألفا و438 خدمة طبية، كما بلغ إجمالي العمليات الجراحية والتداخلات الطبية الدقيقة 39 ألفا و643 إجراء، وذلك منذ تطبيق المنظومة بالمحافطة في فبراير الماضي.

وأضاف المتحدث باسم الصحة، أن القائم بأعمال الوزير، وجّه بالتوسع في التعاون بين مستشفيات التأمين الصحي الشامل، وجامعات إقليم جنوب الصعيد، للاستعانة بأساتذة الجامعات والاستشاريين للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بما يعود بالنفع على صحة المريض المصري وفي إطار التكامل بين جميع مؤسسات الدولة.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع على الخدمات الطبية المستحدثة في التداخلات الدقيقة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لخدمة أهالي محافظة الأقصر.

تطوير مستشفيات التأمين الصحي

وأضاف «عبد الغفار»، أن القائم بأعمال الوزير، تابع الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات الجارية بعدد من المستشفيات التي من المقرر أن تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بنسب الإنجاز، وتعد الأقصر من أوائل المحافظات التي عملت على ضغط الجدول الزمني لتطبيق المنظومة الجديدة.

يُذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تضم 6 محافظات «الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، التي انطلقت بهم المنظومة 16 فبراير من العام الجاري، وبورسعيد التي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي «السويس وأسوان»، المقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.