سر البحيرة المقدسة في معبد الكرنك بطريق الكباش.. اغتسل فيها الكهنة

بعد مرور ما يقارب 3 آلاف عام، تعود الحياة من جديد إلى البحيرة المقدسة، خارج البهو الرئيسي لمعبد الكرنك، من خلال إبحار زورق صغير بداخلها ضمن استعدادات محافظة الأقصر لحفل افتتاح طريق الكباش في احتفالية عالمية.

البحيرة المقدسة في الكرنك وعصر الدولة الحديثة

وفقا للدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، يعود تاريخ البحيرة المقدسة، إلى الأسرة الـ18 في عصر الدولة الحديثة، شيدها الملك أمنحتب الثالث وجرى تنفيذها خارج البهو الرئيسي لمعبد الكرنك بجانب تمثال كبير على هيئة جعران، والهدف منها هو استخدامها في الاغتسال والتطهر من جانب الملوك والكهنة كواحدة من الطقوس الدينية الخاصة بهم خاصة في فترات الأعياد والمناسبات.

سر البحيرة المقدسة في معبد الكرنك

وأضاف «عبد البصير»، في حديثه لـ«الوطن»، أن البحيرة المقدسة في معبد الكرنك تعكس إعجازًا غير مسبوق نظرا لأن مياهها لم تجف نهائيا ولم يتغير منسوبها منذ آلاف السنين، وهو ما فسره، مدير متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية، باتصالها بنهر النيل من خلال قناة مخصصة لها، وبالتالي لم تجف المياه بها على مر السنين.

احتفالية افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر

ويعد حفل افتتاح طريق الكباش هو الأكبر فى تاريخها، والأضخم من حيث التجهيزات والتنظيم والتنسيق، بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات عروضا مستوحاة من الطقوس الفرعونية، حيث يقدم شباب وفتيات الأقصر عروضاً فنية مرتدين زياً خاصا باحتفالات المصريين القدماء بألوان تتناسب وتتماشى مع لون الأثر والحفل العالمي لافتتاح الطريق الأثري وسط أضواء ليلية رائعة تُنير طريق الكباش وإضاءة خافتة تتماشى مع الحدث الكبير، مع عروض بالمراكب الخشبية فى نهر النيل.