إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث تصادم «توك توك» مع سيارة ميكروباص، على طريق مصر إسكندرية الزراعى، أسفل كوبرى كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي، لـ 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و«توك توك»، بنطاق مركز كفر الدوار، وجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من جابر رمضان عبدالنبى، 30 سنة، مصاب باشتباه مابعد الاتجاج، وحسين عباس عبدالقادر، 33 سنة، مصاب باشتباه مابعد الاتجاج، وعبدالله شحات جاب الرب، 22 سنة، مقيم الإسكندرية، مصاب باشتباه مابعد الاتجاج وكسر في الحوض، وعاشور الراعى محمد عبدالله، 45 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الزراعين، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.