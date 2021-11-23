أخبار البحيرة اليوم.. إصابة 9 أشخاص في حوادث وتحويل 63 عاملا للتحقيق

شهدت محافظة البحيرة اليوم عددا من الأحداث الهامة، حيث نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية، أسفرت عن إحالة 63 من العاملين بالمصالح الحكومية والمنشآت الصحية والخدمية، للتحقيق لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

طرق البحيرة خلال 3 سنوات

وأشار المحافظ، إلى أنه تم خلال الثلاث سنوات الماضية، رصف أكثر من 1000 طريق داخلي بالمدن والمراكز والقرى بأطوال 1100 كيلو متر، والتي تتجاوز تكلفتها 1.6 مليار جنية فى أكبر خطة للرصف تشهدها المحافظة على الإطلاق، كما أنه جاري إنشاء 14 كوبري بمحافظة البحيرة بتكلفة 1.3 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من البعض وجاري الانتهاء من البعض الآخر، بالإضافة إلى إنشاء المحور الرابط بتكلفة 4 مليارات جنيه.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها، وتوافر كل الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة، والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

متابعة المعديات

وقامت الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة وإيتاي البارود ورشيد، بالتنسيق مع مسئولي المعديات والرقابة والمتابعة والشئون الهندسية والرخص والإيرادات، بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاقها للتأكيد على الالتزام بكل الشروط المطلوبة بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام وتطبيق القرارات الاحترازية المقررة.

جهود الطب البيطري

وأسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة، خلال أمس واليوم، عن تحصين 17 ألفا و840 حيوان ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وقيام إدارة الرعاية البيطرية بالمديرية بعلاج 3033 حيوانا.

إصابة 9 أشخاص في حوادث متفرقة بالبحيرة

كما شهدت محافظة البحيرة اليوم حادثي تصادم بمركزي وادي النطرون وكفر الدوار، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بقرية الأمير التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.