وفاة الإعلامية منيرة يوسف كبيرة مذيعات «الشباب والرياضة»

غيّب الموت منيرة يوسف، كبيرة مذيعات «الشباب والرياضة» عصر اليوم الأربعاء في مستشفى العلمين، بعد أزمة صحية شديدة تعرضت لها مساء أمس الثلاثاء، وتدفن في مقابر العائلة على طريق الفيوم.

وفاة الإعلامية منيرة يوسف

وأعلنت مريم سميح، المذيعة بقناة النادي الأهلي، نبأ وفاة والدتها عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: «أمي صاحبتي وسندي وضهري وكل ما ليّا ماتت، ومش ده اللي إحنا اتفقنا عليه يا حبيبتي، ربنا يلحقني بيها عاجلا غير آجلا يارب».

والراحلة منيرة يوسف من أبرز مذيعات شبكة الشباب والرياضة، حيث شغلت منصب مدير عام وكبير مذيعي إذاعة الشباب والرياضة، وقدّمت برامج إذاعية عدة، أبرزها «غلطة عمر»، و«بسمة أمل» و«بصراحة».