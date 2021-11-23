«الإعلاميين» تنعى هدى شبانة: كانت دمثة الخلق ومخلصة في العمل

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، الزميلة الإعلامية هدى شبانة، كبير مذيعات القناة الرابعة بالتلفزيون المصري، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وفاة الإعلامية هدى شبانة

وقال نقيب الإعلاميين، إنّ الإعلامية هدى شبانة كانت دمثة الخلق وعرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل، حيث التحقت في بداية عملها الإعلامي بالإذاعة المصرية، ثم انتقلت بعد ذلك للقناة الرابعة، وقدّمت نشرات الأخبار اليومية، كما قدّمت العديد من البرامج، أبرزها «أول النهار»، الذي رصد أبرز مشكلات مدن القناة وسيناء.

وأتمّ مجلس نقابة الإعلاميين بيانه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.