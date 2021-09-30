جمعية مستثمري السياحة: إيطاليا تبدأ تسيير رحلاتها لمصر نهاية أكتوبر

ألغت إيطاليا فترة الحجر الصحي الإجباري الذي فرضته في وقت سابق من العام الجاري على مواطنيها العائدين من زيارة مصر، ووفقا للدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، فإن القرار يسهم في عودة الحركة السياحية من إيطاليا إلى المدن السياحية المصرية، خاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، متوقعا حدوث ذلك خلال الأسابيع المقبلة، والعديد من شركات السياحة الإيطالية بدأت إبرام تعاقدات مع فنادق مصرية خلال الأيام الماضية استعدادا لبدء الرحلات خلال وقت قصير.

الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا

وأضاف لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تُسير إيطاليا أولى رحلاتها إلى مصر أواخر شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر 2021، لافتا إلى أن شركات السياحة الإيطالية تٌجهز حاليا جداول رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية لطرحها خلال الأيام المقبلة للمواطنين الايطاليين، موضحا أن الحركة الوافدة من السوق الإيطالي ستكون ضعيفة في بداية تشغيل الرحلات، ثم ترتفع بشكل تدريجي خلال الشهور المقبلة.

وأشار إلى أن عودة السياحة الإيطالية لمصر مهمة جدا، فإيطاليا من أهم الدول المصدرة للسياح إلى مصر، حيث كانت أعداد السياح الإيطاليين قبل جائحة كورونا تبلغ نحو مليون سائح، لافتا إلى أن غالبية السياح الايطاليين يفضلون زيارة المدن الشاطئية المصرية خاصة شرم الشيخ.

عودة الرحلات الإيطالية تنعش الموسم السياحي الشتوي

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن العودة المرتقبة لكل من سياح بريطانيا وإيطاليا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع زيادة عدد الرحلات الوافدة من كل من ألمانيا وروسيا وأوكرانيا إلى مصر، ستسهم في حدوث انتعاشة سياحية كبيرة بالمنشآت الفندقية والسياحية المصرية خلال الموسم السياحي الشتوي، الذى يبدأ أول شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن جميع الحجوزات الحالية والمستقبلية توضح أن الربع الأخير من العام الجاري سيكون الأكبر بالنسبة لأعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الجاري.