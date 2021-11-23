أخبار المنوفية اليوم..ترقيم الـ «توكتوك» ودخول 15 مدرسة جديدة للعمل

شهدت أخبار المنوفية، اليوم الثلاثاء، أحداثا هادئة، ومن بينها ترقيم مركبات الـ «توكتوك» في مدينة تلا لمنع مصادرته من قبل السلطات، كما نظمت المنطقة الأزهرية في المنوفية مسابقة لحفظة القرآن الكريم، كما واصل مسؤولو «حياة كريمة» تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، كما اعتمد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة دخول 15 مدرسة الخدمة موزعة في جميع مدن ومراكز المحافظة.

ترقيم الـ «توك توك» في تلا.. ووضع أجرة ثابتة للتنقلات الداخلية

أعلنت الوحدة المحلية بتلا، بدء ترقيم مركبات التوكتوك التي تجوب شوارع المدينة والقري للحد من الحوادث والانتشار العشوائي لها، كما حددت الوحدة المحلية أجرة التوكتوك داخل مدينة تلا بقيمة 5 جنيهات، وسط إشادة واسعة من قبل المواطنين في مدينة تلا، ومطالبات بتعميم التجربة في جميع مراكز المحافظة.

دخول 15 مدرسة جديدة العمل في المنوفية

واعتمدت مديرية التعليم بالمنوفية، أوامر تشغيل 15 مدرسة بعد استلامها من هيئة الأبنية التعليمية، بواقع ثلاث مدارس بإدارة شبين الكوم، وثلاث مدارس بإدارة أشمون التعليمية، وثلاث مدارس بإدارة الشهداء التعليمية، ومدرسة واحدة بإدارات الباجور وتلا وقويسنا والسادات ومنوف وبركة السبع التعليمية، بإجمالي 326 فصلا.

مسابقة لحفظ القرآن الكريم في منطقة المنوفية الأزهرية

ومن أخبار المنوفية أيضا، قيام الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، بتنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم للطلاب في المرحلة الإعدادية، وشارك عدد كبير من الطلاب في المسابقة التي شملت جميع الإدارات التعليمية، بحضور عدد من قيادات منطقة الأزهر الشريف في المنوفية.

مواصلة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في المنوفية

وواصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في المنوفية، تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، من بينها توصيل الغاز الطبيعي لعدد من قرى مركزي الشهداء وأشمون، وكذلك بناء المجمعات الخدمية والتنموية لخدمة الأهالي في قرى المركزين، والاستمرار في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المنوفية، وفق خطة تنفيذ مبادرة حياة كريمة.