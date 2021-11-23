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رئيس مياه المنوفية يتفقد سير العمل بفروع شبين الكوم ومنوف وسرس

«نجيب» على إنهاء مشكلات العملاء والعمل على زيادة نسبة التحصيل

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إبراهيم الديهي
08:35 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد العمل

رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد العمل

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، يرافقه عادل المليجى رئيس القطاع التجارى بالشركة، عددا من الأفرع التابعة للشركة لمتابعة سير العمل، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة ما يتم من أعمال داخل الأفرع التابعة للشركة.

زيارة رئيس شركة مياه المنوفية إلى سرس الليان ومنوف وشبين الكوم

شملت الجولة، المرور على الورش الفنية بفرع شبين الكوم ومركز خدمة العملاء بالفرع، يرافقه المهندس محمد أبو زيد رئيس فرع الشركة بشبين الكوم ، حيث شدد «نجيب»، على إنهاء المشكلات الخاصة بالعملاء، والعمل على زيادة نسبة التحصيل، كما تفقد الأعمال التي تتم داخل الحملة الميكانيكية بالفرع في المنوفية.

كما شملت الجولة المرور على مركز خدمة العملاء بفرعي منوف وسرس الليان، للوقوف على طبيعة سير العمل ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية، أن الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين تتمثل في (خدمات فحص وإصلاح عداد وغلق مياه وتغيير اسم المشترك، وخدمات تعاقدات مياه شرب وصرف صحى، خدمات تلقى الشكاوى التجارية والفنية، فضلاً عن خدمة تغيير بالانتفاع وخدمة تغيير عداد تالف وخدمة الفحص وتبليغ قراءة وخدمة تغير نشاط وتصفية اشتراك، بالإضافة إلى خدمة تحصيل الفواتير ومقايسات مياه الشرب والصرف الصحى.

«نجيب» يؤكد على التواصل الدائم للوصول إلى مستوى عال من الجودة

وأكد «نجيب»، على التواصل الدائم والمستمر مع رؤساء الأفرع والمحطات للوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والاستفادة من الاستثمارات التي تقوم الدولة بضخها في البنية التحتية، وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى الأداء.

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