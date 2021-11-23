«تعليم المنوفية» تعلن تشغيل 15 مدرسة جديدة بواقع 326 فصلا في إداراتها

اعتمد هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، أوامر تشغيل 15 مدرسة بعد استلامها من هيئة الأبنية التعليمية عقب الانتهاء من أعمال الإنشاء الجديد لعدد أربع مدارس، والتوسعة لبعض المدارس، والانتهاء من الإحلال الكلي والجزئي للمدارس الأخرى بنطاق محافظة المنوفية.

تعليم المنوفية تعتمد تشغيل 15 مدرسة جديدة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عن المدراس المفتتحة حديثا، بواقع ثلاث مدارس بإدارة شبين الكوم، وثلاث مدارس بإدارة أشمون التعليمية، وثلاث مدارس بإدارة الشهداء التعليمية، ومدرسة واحدة بإدارات الباجور وتلا وقويسنا والسادات ومنوف وبركة السبع التعليمية، بإجمالي 326 فصلا.

إطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد محمد الشحات على مدرسة كفر هورين الثانوية

وقال هاني عنتر، مدير مديرية التعليم بالمنوفيه، إن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وافق على إطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد محمد الشحات، على مدرسة كفر هورين الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية.

استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية للطلاب

على صعيد متصل، تواصل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية لطلاب الصف الأول الإعدادي، وذلك بمقر مدارس المحافظة ضمن الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، حيث تم تدشين المبادرة بالتعاون مع فرع التأمين الصحي بالمنوفية.

وأكد الدكتور يحيى سعيد، مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية، أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي على جميع طلاب الصف الأول الإعدادي بالمدارس الحكومية والخاصة، من خلال فرق طبية تابعة لفرع هيئة التأمين الصحي بالمنوفية، وتشمل «أطباء وممرضين وفنيين معامل ومدخلي بيانات»، بجانب تسجيل بيانات الطلاب على موقع وزارة الصحة.