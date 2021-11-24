إنشاء مواقف أسفل محور عدلي منصور في بني سويف.. تستوعب 600 سيارة

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم الانتهاء من الرسومات الإنشائية لمشروع مواقف أسفل محور عدلي منصور، تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة، الذي سوف يستوعب أكثر من 600 سيارة أجرة.

تصميم إنشائي لعدد 2 موقف

وتحتوي الرسومات الإنشائية على تصميم إنشائي لعدد 2 موقف، بواقع موقف مخصص لسيارات أجرة «بني سويف – القاهرة والفيوم»، وآخر «بني سويف – الواسطى»، وتشمل مناطق للخدمات ومحطة إطفاء ونقطة شرطة ومكتب بريد ومحال وأكشاك تجارية لتصبح المنطقة متكاملة وتقدم الخدمة بالشكل المستهدف.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالدكتور وليد عبد اللطيف عطية رئيس وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، والأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، وأعضاء المكتب الفني المعنيين بالإشراف والتنفيذ، حيث ناقش معهم مكونات التصميم، والتكامل الإنشائي الذي تمت مراعاته في التصميمات ، موجها المكتب الفني بإعداد المخاطبات اللازمة والتنسيقات المطلوبة مع الوزارات و الجهات المعنية.

تخفيف الضغط عن المواقف الرئيسية

وأشار محافظ بني سويف إلى أن مشروع إنشاء مواقف داعمة لمنظومة مواقف سيارات الأجرة يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المرور والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، بجانب تكامل ذلك مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، حيث يساهم ذلك في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة.

يذكر أن مشروع إنشاء مواقف أسفل محور عدلي منصور تمثل خطوة عملية أخرى، بعد تأهيل وتشغيل سوق ترعة البوصة، ضمن خطة المحافظة لإعادة توزيع الأسواق ومواقف السيارات داخل المدينة، حيث يتم العمل لتنفيذ ذلك من خلال مراعاة عدة محاور أساسية منها: إعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة سواء بالأسواق أو المواقف التي تقدم خدمات حيوية يحتاجها كل مواطن.