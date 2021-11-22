محافظ بني سويف يتابع أعمال إنشاء ميدان حضاري بمحور عدلي منصور

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الشرقية لمحور عدلي منصور، والتي تتضمن إنشاء ميدان حضاري وأعمال تجميل وتشجير، ورفع كفاءة وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، والتي تعتبر نقطة التقاء لعدد من الطرق التي تتقاطع مع المطلع والمنزل الرئيسي للمحور من ناحية الشرق.

ورافقه المحافظ خلال الجولة المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومحمد رياض نائب رئيس المدينة.

تسهيل الحركة المرورية

وتابع المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء ميدان حضاري يتوسطه ساري كبير لعلم الجمهورية، مثبت على قاعدة حديدية مدعمة بخرسانة وتركيب نظام إضاءة وأحواض زرع وتجميل وتشجير وعمل دوران لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.

وكلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية والطرق باستمرار المتابعة الميدانية للأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الشرقية من المحور، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين وشبكة الطرق بدائرة المحافظة، مؤكدا على أهمية إضفاء الشكل الجمالي والحضاري للمحور الذي يعد من أضخم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، حيث تخطت تكلفة إنشائه مليار و150 مليون جنيه، ضمن الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لتنمية الصعيد ورفع مستوى وجودة حياة المواطنين.

تفعيل فيزا تكافل وكرامة لإحدى السيدات

وفي سياق آخر، كلف «غنيم» المسؤولين بسرعة تذليل المعوقات لتشغيل فيزا «تكافل وكرامة» الخاصة بإحدى السيدات التي التقت به خلال جولته اليوم، واستمع لشكواها التي التمست فيها حل المشكلة، حيث أن الفيزا متوقفة ولم تستطع صرف المعاش.

وعلى الفور، تواصل رئيس المدينة هاني الجويلي بمسؤولي مديرية التضامن لبحث المشكلة وحلها، موجها رئيس قرية بياض العرب بمتابعة ذلك، والذي أفاد بأنه تم حل المشكلة، وتم تسليم الفيزا المفعلة للمواطنة، حتى تتمكن من صرف معاشها المستحق.