«الإعلاميين» تنعى منيرة يوسف: أبرز مذيعات «الشباب والرياضة»

نعت نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، ببالغ الحزن والأسى، الزميلة الإعلامية منيرة يوسف، كبير مذيعي إذاعة «الشباب والرياضة»، التي وافتها المنية اليوم، بعد أزمة تعرضها لأزمة صحية شديدة.

نعي الإعلاميين لمنيرة يوسف

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن الإعلامية منيرة يوسف كانت من أبرز مذيعات شبكة الشباب والرياضة، وشغلت منصب مدير عام وكبير مذيعي إذاعة الشباب والرياضة، وقدّمت برامج إذاعية عدة، أبرزها «غلطة عمر»، و«بسمة أمل» و«بصراحة».

واختتم: «ويدعو مجلس نقابة الإعلاميين، الله، أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».