بين حادث مروع وحالتي وفاة.. أزمات تواجه الإعلاميين خلال 10 أيام

تعرض عدد من الإعلاميين، خلال الـ10 أيام الماضية، للعديد من الحوادث المختلفة، فمنهم من رحل عن الحياة، تاركا حزنا كبيرا وراءه، ومنهم من استطاع أن ينجو بحياته من حادث مروع، ليكون آخر هؤلاء، هو الإعلامي جمال الشاعر، الذي أعلن عن تعرضه لحادث سير مروع مع زوجته.

جمال الشاعر يتعرض لحادث سير مع زوجته

كشف الإعلامي جمال الشاعر، عن نجاته هو وزوجته من حادث سير مروع، تعرض له بالقرب من العاصمة الإدارية، حيث كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، «الحمد لله رب العالمين.. نحمدك يا الله حمد الشاكرين.. تعرضت أنا وزوجتي لحادثة مروعة.. على بعد دقائق من العاصمة الإدارية»، مشيراً إلى أن سيارته كادت أن تنفجر، لولا لطف الله به استطاع أن ينجى هو وزوجته من هذا الحادث الشنيع.

وفاة الإعلامية شيرين دويك

ولكن الإعلامي جمال الشاعر، لم يكن الوحيد الذي تعرض لحادث مروع خلال هذه الفترة، فسبقته ابنة التليفزيون المصري، المذيعة شيرين دويك، التي توفيت خلال الفترة الماضية، بشكل مفاجئ، حينما أعلنت عن وفاتها صديقتها الإعلامية ميرفت المليجي، قائلة: «الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجئ.. ألم في المعدة.. ثم تشخيص الطبيب أنه قولون.. ثم وفاه أثناء النوم بعد ساعات»، كما دعت الله أن يرحمها ويغفر لها، قائلة: «ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة».

رحيل المذيعة مها حسني عن عالمنا

وقبل الإعلامية شيرين دويك، توفيت صديقتها ومذيعة التليفزيون المصري أيضاً مها حسني، حيث أعلنت عن وفاتها صفحة «ماسبيرو الأصل»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلنت صفحة التليفزيون المصري على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خبر وفاة الإعلامية مها حسني، قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية والمذيعة الجميلة المهذبة الراقية مها حسني، من مذيعات العصر الذهبي للإعلام المصري»، داعية لها بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته.