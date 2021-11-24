حمو بيكا لـ هاني شاكر: مصر مش بلدك لوحدك.. ومحسسنا إننا بيئة (فيديو)

رد مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، على تصريحات الفنان هاني شاكر، بعدما قامت نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء منذ أيام حسب بيان النقابة .

وقال «بيكا» خلال بث مباشر بصفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «عندي كلمتين للفنان هاني شاكر وتامر عبدالمنعم اللي ماعرفش إيه علاقته بنقابة المهن الموسيقية، أنا مصري مش صيني ولا تركي ولا لبناني وعندي ولاء لمصر».

وأضاف حمو بيكا: «محتاج مسئول يقعد معانا إحنا مابنعملش حاجه تمنعونا منها.. مصر عمرها مامنعت حد وهي مش بلدك لوحدك اللي خايف عليها.. أنا مش جاي من بره أنا بحمل جنسية مصرية محسسنا إننا بيئة وملناش لازمة أنا ليا صوت برضو».

وتابع بيكا: «مالكش إنك تمنعنا وهناخد حقنا بالقانون.. إحنا بلد حرية ليه عايزين تطلعونا وحشين ارحمونا شوية، وليه أطلع بره بلدي أغني».

نقابة المهن الموسيقية تمنع 29 مطرباً

نقابة المهن الموسيقية قررت منع عدد كبير من مطربي المهرجانات، وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ «كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير ب مسلم، أبوليلة، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».