الملحق الثقافي الكويتي يستقبل رئيس جامعة طنطا

استقبل الدكتور أحمد رشيد المطيري الملحق الثقافي لسفارة دولة الكويت بالقاهرة، اليوم، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إذ جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العالي والدراسات العليا.

وأكد الملحق الثقافي الكويتي، أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تمتلك جامعات عريقة في مجال الطب البشري والأسنان والصيدلة، ومنها جامعة طنطا، التي تستقبل الطلاب الكويتيين لما تقدمه من برامج متميزة.

الملحق الثقافي يشكر رئيس جامعة طنطا

وأوضح أن المكتب الثقافي بالقاهرة لدولة الكويت، يعد بمثابة البيت الكبير لأبنائه الدارسين، حيث يرعاهم علميا وثقافيا، وذلك من خلال توفير التعليم المتميز أينما وجد، للحصول على أعلى المستويات الأكاديمية، وأعرب عن تقديره لرئيس جامعة طنطا، لحسن رعايته للطلاب الوافدين، وحل أي معوقات تواجههم خلال دراستهم بالجامعة.

رئيس جامعة طنطا يشيد بالعلاقات المصرية الكويتية

وأشاد رئيس جامعة طنطا، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، واستعرض خلال اللقاء إمكانات جامعة طنطا ومكانتها الريادية، والخدمات المتميزة التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، موضحا أنه جرى رقمنة كل الخدمات الطلابية وتوفير اقامة متميزة بالمدن الجامعية واتاحة برامج متميزة فى احدث العلوم والتخصصات وكذلك خدمات الشباك الواحد، وتطوير وحدة التعاون الدولى بالجامعة لخدمة الطلاب الوافدين.

وأكد أن الجامعة، تحرص على تعزيز سبل التعاون فى المجال التعليمي والأكاديمي مع الجامعات العربية، وعقد الشراكات العلمية ودعم ملف الطلاب الوافدين.

حضر اللقاء الدكتور محمود شكل المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، وفي ختام اللقاء، تبادل رئيس الجامعة والملحق الثقافي الدروع التذكارية.