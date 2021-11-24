تجديد الثقة في وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر للمرة الرابعة

قرر الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، تجديد الثقة للدكتور تامر مرعي وكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك للعام الرابع على التوالي، وذلك عقب انتهاء فترة ولايته الثالثة منذ أن تولى مهام عمله في سبتمبر 2018.

تجديد الثقة في وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالي، اليوم، قرًارا رقم 609 لسنة 2021، بتجديد الثقة في لدكتور تامر مرعي وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة البحرالأحمر وذلك للعام الرابع على التوالي.

يذكر أن الدكتور تامر مرعي كان قد تولى مسئولية الصحة بمحافظة البحر الأحمر في نهاية عام 2018 وصدر قرار وزيرة الصحة حينها بتجديد الثقة له وكيلًا لصحة البحر الأحمر، خلفا للدكتورة نجلاء شطا حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء منذ أربعة أعوام تقريبًا.

تطوير مستشفيات البحر الأحمر

يذكر أن صحة البحر الأحمر شهدت خلال تولي «مرعي» المديرية عمليات تطوير عديدة بالمستشفيات والإدارات الصحية وتوفير بعض الأجهزة اللازمة لها، ومنها تركيب جهازي P. C. R لأول مرة، وتوريد 15 ماكينة غسيل كلوي بمستشفى الغردقة العام بجانب أعمال تجديدها التي تجري حاليًا، وجهاز هرمونات لمستشفي الحميات بالغردقة، وتطوير البنية التحتية لمستشفيات سفاجا المركزي والحميات بالغردقة، وافتتاح أقسام التأمين الصحي بالمستشفيات العامة والمركزية وتطوير معمل الغردقة المشترك، وافتتاح قسم الحروق بمستشفى الغردقة العام.

بالإضافة إلى التعاقد مع القوافل الطبية المجانية في جميع التخصصات من جامعة الزقازيق والقاهرة وبروتوكول تعاون مع أطباء معهد القلب للكشف وإجراء عمليات القسطرة بالمجان.