أخبار البحر الأحمر: ظهور دلافين بمرسى علم وكسر خط مياه رئيسي بسفاجا

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث اليوم الثلاثاء أهمها ظهور الدلافين وهي تداعب السائحين في شواطئ مرسى علم جنوب البحر الأحمر، وفي مدينة سفاجا تم الانتهاء من إصلاح كسر في خط مياه الرئيسي المغذي للمدينة، وفي مدينة الغردقة شهدت الرحلات البحرية إقبالا كبيرا من السائحين خاصة رحلات الغواصة والغطس.

ظهور الدلافين في شواطئ مرسى علم

رصد بعض السائحين الألمان، ظهور الدلافين من نوع ذي الأنف الزجاجي في أعماق البحر بشواطئ مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، واستجابت الدلافين لمداعبة الغواصين والتقطوا صورا تذكارية لتوثيق تلك الحظات، مما يساهم ذلك في تنشيط حركة السياحة.

كسر خط المياه الرئيسي بسفاجا

في مدينة سفاجا، تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة موقع أعمال صيانة تسريب ماسورة المياه بقطر 500 مم بخط المياه المغذي لمنطقة سفاجا البلد، مؤكدا أن التسريب لم يؤثر على حركة المرور أو ضخ المياه للمنطقة، مشدداً على مسؤولى شركة المياه بإعادة الشيء لأصله بعد التأكد من إتمام أعمال الإصلاح وعدم تسرب المياه في أسرع وقت ممكن.

إقبال على الرحلات البحرية بالغردقة

شهدت شواطئ الغردقة، إقبالا كبيرا من السائحين على الرحلات البحرية، خاصة رحلات الغطس ورحلات الغواصة لمشاهدة الشعب المرجانية والكائنات البحرية النادرة في قاع البحر، وذلك تزامنا مع استقرار الأحوال الجوية، حيث جذبت الرحلات البحرية الآلاف من السائحين من المصريين والأجانب لشواطئ الغردقة.