خبير بحري يوضح أماكن الدلافين وسر ظهورها بكثرة في البحر الأحمر

شهدت شواطئ البحر الأحمر، ظهور عدد كبير من الدلافين في مجموعات وفرادى وهي تداعب السائحين في شواطئ الغردقة ومرسى علم، وحرص عدد من الغطاسين والسائحين الأجانب على التقاط الصور التذكارية وتوثيق لحظات المرح والسعادة ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة وزيادة الجذب السياحي لشواطئ البحر الأحمر.

أماكن ظهور الدلافين بشواطئ البحر الأحمر

وقال حسن الطيب، الخبير البيئي والرئيس السابق لجميعة الإنقاذ البحري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ظاهرة تكرار ظهور الدلافين بشواطئ البحر الأحمر بصفة يومية وهي في حالة سعادة ومرح واستجابة لمداعبة السائحين، يرجع ذلك لنظافة البيئة البحرية وتعافيها وحيوية الشعاب المرجانية، موضحًا أماكن تواجد الدلافين في عدد من المناطق والمحميات الطبيعية بشواطئ البحر الأحمر وهي:

محمية صمداي بشواطئ مرسي علم

محمية صمداي في مرسي علم جنوب البحر الأحمر سميت ببيت الدلافين واحدة من أكبر المحميات التي يوجد بها تجمع للدلافين في مصر، حيث يوجد فيها حوالي 5 آلاف دولفين.

محميات الجزر الشمالية شمال الغردقة

مناطق العرق والفانوس شمال مدينة الغردقة ويطلق عليها بيت الدولفين وهي أشهر مواقع الغوص بالغردقة وهي غنية بالشعاب المرجانية وأعداد كبيرة من أسراب الدلافين تقيم في منطقة شعاب العرق والفانوس، حيث تتخذ من تلك الشعاب بيوتا لها.

أنواع الدلافين بالبحر الأحمر

وتعيش في شواطئ البحر الأحمر نوع من اشهر الدلافين وهو ذو الأنف الزجاجي ويتواجد بأعداد كبيرة في شواطئ البحر الأحمر، والدولفين الدوار، والذي يعيش في مجموعات بمنطقة سطايح وصمداي، بمرسى علم ومنطقة العرق والفانوس شمال الغردقة، والدولفين القاتل الكاذب، والدولفين القائد قصير الزعنفه، و الدولفين ريسو، و الدولفين الحدب الهندي.

أسباب ظهور الدلافين بشواطئ البحر الأحمر

وكشف الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن ظهور الدلافين بشواطئ الغردقة يأتي تزامنًا مع موسم التزاوج، وتكرار ظهورها يرجع إلى نظافة البيئة البحرية والتي أدت إلى تعافي الشعاب المرجانية وظهور الكائنات البحرية النادرة مثل الدلافين.

ظهور الدلافين ينشط السياحة البحرية

وقال أحمد بيجو أحد منظمي الرحلات البحرية، في تصريحات لـ«الوطن» إن ظهور الدلافين يساعد على جذب السياح وتنشيط حركة السياحة البحرية، حيث أن السائحين يأتوا خصيصًَا إلى شواطئ الغردقة لممارسة السنوركل والغطس ومشاهدة الدلافين والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.