مصل الإنفلونزا في البحر الأحمر.. مكانه وسعره ومواعيد التطعيم

شهدت مقرات التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسميّة في البحر الأحمر، إقبالا كبيرا من المواطنين، في مدن «رأس غارب، الغردقة، سفاجا، القصير، مرسى علم، وشلاتين»، وسط إجراءات وقائية واحترازية، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، توافر مصل الإنفلونزا الموسميّة Vaxigrib Tetra رباعي التكافؤ بـ6 مكاتب صحة على مستوى مكاتب الصحة بالمحافظة.

مقرات تطعيم مصل الإنفلونزا بالبحر الأحمر

وكشف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان، عن مقرات التطعيم بـ مصل الإنفلونزا الموسميّة بمدن المحافظة، وهي: مكتب صحة رأس غارب، مكتب صحة الغردقة، وحدة سفاجا الصحية، مكتب صحة القصير، مركز طب الأسرة بمرسى علم، ووحدة الشلاتين الصحية.

مواعيد مقرات مصل الإنفلونزا بالبحر الأحمر

ويبدأ العمل بإعطاء جرعات مصل الإنفلونزا للمواطنين بمكاتب صحة البحر الأحمر، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، بحسب الدكتور تامر مرعي.

سعر مصل الإنفلونزا

وأكد وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، أنّ مصل الإنفلونزا مناسب للتحورات الجديدة للفيروس، كما أنّه آمن وخضع لجميع أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته، وهو متوافر لجميع المواطنين بمكاتب الصحة بالبحر الأحمر بسعر 50 جنيها.

تحذير من التطعيم في الوريد

وأوضح مرعي، أنّ مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، وبالنسبة للكبار في العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، لا يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.