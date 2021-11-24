تفاصيل 30 وظيفة شاغرة بمرتبات مجزية من الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوما مفتوحا للتوظيف للشباب الراغبين في الحصول على وظيفة شاغرة، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالإدارة العامة للمشروعات، وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة «كير مصر»، من خلال مبادرة توظيف لشركة «رفاعي فودز»، تطلب للتعيين في 30 وظيفة، على أن تكون المقابلات الشخصية يوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر الجاري بمركز شباب مدينة قويسنا.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة والمعلن عنها عبر صفحة وارة الشباب والرياضة، والوظائف المتاحة والشروط المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مدير تسويق.

- أخصائي تسويق.

- بائعين.

- أمن.

- مساعدين شيف.

- شيف حلواني مخبوزات.

- عمال نظافة.

- محاسبين.

- عمال مخازن.

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة الشباب والرياضة

- أن يكون سن المتقدم ل الوظائف لا يقل عن 19 عاما.

- أن يكون سن المتقدم للوظائف لا يزيد عن سن 40 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو مؤهل وعالي.

المستندات المطلوبة

- شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم للوظائف.

- شهادة توضح الموقف النهائي من الجيش.

- شهادة المؤهل الدراسي سواء كان عالي أو متوسط.

- 2 صورة من البطاقة الشخصية.

- فيش جنائي باسم شركة فاير وول للأمن والحراسة.

الحقوق والمميزات الخاصة بوظائف وزارة الشباب والرياضة

- تتيح الشركة للعاملين فرصة الحصول على مرتبات مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين طبي.

- توفر الشركة للموظفين العاملين بها تأمين صحي.

- توفر الشركة للعاملي مواصلات.

- توفر الشركة للموظفين العاملين بها وجبة.

- تتيح الشركة للموظفين العاملين بها رصيد إجازات سنوي.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة وإجراء المقابلة الشخصية، التوجه لمركز شباب قويسنا في تمام الساعة 9 صباحا يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر الجاري، ويستمر اليوم المفتوح للتوظيف حتى تمام الساعة 3 عصرا. ووجهت وزارة الشباب والرياضة توجيهاتها للراغبين في الالتحاق بالوظائف بضرورة إحضار مصوغات التعيين اثناء إجراء المقابلة الشخصية، حيث سيتم التعيين مباشرة بعد اجتياز المقابلة الشخصية، كما يرجى التسجيل على لينك منصة توظيف مصر قبل التوجه للملتقى التوظيفي من خلال التسجيل على هذا اللينك https://tawzeefmasr.com/Admin/JobApproval

كما يجب ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف من هذا اللينك

https://forms.office.com/r/qgiLg6BTJR.