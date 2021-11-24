وظائف شركة المياه.. اختبار 1003 متقدمين لخدمة العملاء
كتب:
سلامة عامر
06:13 م | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
حددت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى موعد إجراء اختبار الحاسب الآلي لـ1003 متقدمين، من الذين اجتازوا الاختبار التحريري لوظيفة أخصائي خدمة عملاء، طبقًا لإعلان الشركة الداخلي رقم 1 والصادر في 2021/3/9.
وحددت الشركة موعد إجراء اختبار الحاسب الآلي، خلال الفترة ما بين الأحد الموافق 2021/12/5، وحتى يوم الخميس الموافق 2021/12/9، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا بمبنى خدمة العملاء بالوايلي بجوار نادي المياه.
وظائف شركة مياه الشرب
وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر إعلان التوظيف رقم 1 و2 لسنة 2021، في شهر مارس 2021، عن حاجتها إلى شغل وظائف خالية للحاصلين على المؤهلات العليا في عدد من التخصصات والوظائف المختلفة كالاتي:
- أخصائي خدمة عملاء، إعلان رقم 1 لسنة 2021.
- أخصائي علاقات عامة، إعلان رقم 1 لسنة 2021.
- أخصائي موارد بشرية، إعلان رقم 2 لسنة 2021.
الشروط المطلوبة لشغل وظائف شركة مياه الشرب
- بالنسبة لوظيفة أخصائي خدمة عملاء، يشترط أن يكون حاصلًا على بكالوريوس تجارة أو نظم معلومات بتقدير عام جيد على الأقل.
- وبالنسبة لوظيفة أخصائي علاقات عامة، يشترط أن يكون حاصلًا على بكالوريوس إعلام بتقدير عام جيد على الأقل.
- بالنسبة لوظيفة أخصائي موارد بشرية يشترط أن يكون حاصلا على ليسانس حقوق بتقدير عام جيد على الأقل.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة في 1/3/2021.
- أن يكون مقيمًا بالقاهرة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.
- أن يجتاز الاختبار التحريري بدرجة نجاح 70% فأكثر.
- أن يجتاز الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية بدرجة نجاح 50 ٪ فأكثر.
- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.
الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف شركة مياه الشرب
- صورة شهادة المؤهل الدراسي.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- أصل صحيفة حالة جنائية حديثة.