وظائف خالية في عدد من البنوك والشركات المصرفية.. لو بتدرو على شغل

أعلنت مجموعة من البنوك والشركات العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن حاجتها لشغل وظائف خالية، شرط توافر مجموعة من الشروط والمؤهلات للحصول على الوظيفة ومنها وظائف في بنك «HSBC»، والبنك الأهلي الكويتي وشركة فيزا.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل تلك الوظائف على النحو التالي استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها.

وظائف بنك HSBC

أعلن بنك HSBC عبر موقعه الرسمي عن وظائف خالية، بشروط ومهام هي:

وظيفة مساعد قانوني قسم الشؤون القانونية

- صياغة العقود للعملاء من الشركات واعتمادها لدى الجهات الرسمية.

- إعداد مسودات قروض الرهن العقاري لعملاء الخدمات المصرفية التجارية (CMB) بشكل أساسي.

يفضل الحصول على درجة في القانون.

- يشترط 4 سنوات من الخبرة كمساعد قانوني أو في مجال ذي صلة.

- معرفة قوية بالمهام الإدارية المتعلقة بالمنظمين المختلفين.

- القدرة على تمثيل البنك أمام الجهات الرقابية.

- إدارة الوقت والقدرة على تحديد أولويات المهام.

وظيفة مدير العلاقات مكتب إدارة الائتمان - الخدمات المصرفية التجارية (CMB)

- معرفة قوية بتقييم الائتمان المصرفي التجاري وتطوير الأعمال.

- معرفة قوية بهياكل ومنتجات وخدمات البن.

- فهم إدارة المخاطر والائتمان يخفف والمعرفة الائتمانية القوية.

- فهم واسع للمشهد التنافسي والقانوني والتنظيمي، مع معرفة مفصلة بمقترحات ونشاط المنافسين.

- معرفة قوية بمجموعة كاملة من منتجات المعاملات والخدمات المصرفية للشركات، بما في ذلك «الخزينة وإدارة النقد والتمويل التجاري والودائع وتسهيلات سوق المال».

وظيفة بالبنك الأهلي الكويتي

كما أعلن البنك الأهلي الكويتي عبر موقعه الرسمي عن حاجته إلى وظيفة ضابط أمن المعلومات بالشروط الآتية:

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- الخبرة في علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال لا تقل عن 5 سنوات خبرة في تكنولوجيا المعلومات.

- التواصل الفعال والتركيز على الأخلاقيات المهنية.

وظيفة شركة فيزا

ونوهت شركة «فيزا»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن وظيفة خالية، وهي مستشار ومدير حساب خدمة العملاء بشروط على النحو التالي:

- بكالوريوس و درجة علمية أو خبرة عمل معادلة.

- خبرة لا تقل عن 5-7 سنوات بشكل تدريجي في خدمة العملاء وإدارة الحسابات والمبيعات الفنية ودور الدعم الفني في الصناعة المالية أو صناعة تكنولوجيا المعلومات.

- القدرة على تمثيل القضايا الفنية والتجارية والحلول على مستويات متعددة داخليًا وخارجيًا لدعم الخطط التنظيمية الاستراتيجية.

- معرفة عالية بأنظمة VisaNet للدفع المتكامل (VIP) وBaseII والمواصفات الفنية EMV والدائرة المتكاملة (VIS) بحيث يمكن تقديم الدعم الفني من المستوى الثاني للعملاء والفرق الداخلية.

- المعرفة العالية بمشهد المدفوعات الإلكترونية بما في ذلك المدفوعات عبر الهاتف المحمول والإنترنت ميزة إضافية.

- اللغتان الإنجليزية والعربية ضرورية.

- الفرنسية هي المفضلة.

- يجب أن يكون لدى المرشح القدرة على السفر.