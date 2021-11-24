مايا مرسي تلتقي وزيرة المرأة بتونس لبحث سبل التعاون بين الجانبين

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، بالسيدة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين، وذلك على هامش فاعليات الاجتماع العادي التاسع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، الذي يعقد في القاهرة على مدار يومين.

مزيد من التعاون بين الجانبين

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالوزيرة التونسية في مصر، مثمنة مداخلاتها المتميزة خلال اليوم الأول من الاجتماع العادي التاسع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، معربة عن تطلعها نحو مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة للنهوض بملف المرأة في البلدين الشقيقتين.

المرأةُ الريفيةُ تحظى باهتمام الدولة المصرية

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي التقدم المحرز في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وأشارت إلى أن المرأةُ الريفيةُ تحظى باهتمام الدولة المصرية، وتم دمجُ المرأة الريفية في برامج الادخار والإقراض والشمول المالي بالإضافة إلى برامج التثقيف المالي، كما يعمل المجلس على تدريب وتأهيل السيدات في القطاع الريفي على كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية لتحويلها إلى منتجات مفيدة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس يعمل على مساعدة السيدات على تطوير الحرف التراثية المصرية الأصيلة والنهوض بها ، بالإضافة إلى مساعدتهن على تسويق منتجاتهن في المعارض والأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ومن أهمها معرض «تراثنا» الذي تنظمه الدولة المصرية ويشرف بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مساعدة السيدات على فتح قنوات تسويق

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسي عن كتالوج «المصرية» الذي يصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة، ويعمل على مساعدة السيدات على فتح قنوات تسويق لهن والاحتكاك بجمهور المستهلكين، كما يتضمن قصص نجاح ملهمة.

وأشارت إلى مسح «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر» الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتكون مصر أول دول عربية في المنطقة تطلق هذا المسح، مشيرة إلى اعتماد الدولة مدونة في قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة.

عمق العلاقات بين البلدين

من جانبها، وجهت السيدة آمال بلحاج موسى التحية إلى الدكتورة مايا مرسي مثنية على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن هناك تشابها كبيرا بين الجانبين في الاهتمامات الخاصة بالمرأة، وعبرت عن تطلعها للاستفادة من تجربة مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديا.

وأشارت السيدة آمال بلحاج موسى إلى أن تونس قطعت شوطاً كبيراً في مجال التشريعات والثقافة المجتمعية المتعلقة بدور ومكانة المرأة الا ان أمامها تحدي مهم في الوقت الراهن وهو تمكين المرأة اقتصادياً، موضحة أن تونس تنفذ برنامج رائدات الذي يركز على المرأة الريفية، مشيرة إلى أهمية دور المرأة الريفية في تونس باعتبارها المسئولة عن ثلاثة أرباع الأمن الغذائي، حيث تمثل قرابة 70% من اليد العاملة في القطاع الزراعي، و75% من الطلبة في المعاهد الزراعية والعلوم الفلاحية من الإناث.

وأكدت أن هناك مشكلة في صاحبات المشروعات حيث تمثل المرأة 6% فقط من أصحاب المشروعات في تونس، معربة عن تطلعها تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال للنهوض بالمرأة الريفية.

وفى ختام اللقاء اتفق الجانبين على عقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية وجلسات العمل المشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات حول مناهضة العنف ضد المرأة والنهوض بالمرأة الريفية والتشريعات الخاصة بالمرأة.