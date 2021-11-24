الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا اختيارية ولا تستهدف كل المواطنين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن طرح الوزارة لجرعة ثالثة من لقاح كورونا ستكون بشكل مبدئي لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والفرق الطبية، وهم الأكثر تعرضا للإصابة بالعدوى.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن تلك الجرعة ستكون تعزيزية واختيارية للمتلقحين، «مسجلين بياناتهم فعليا، والدراسات العلمية أثبتت أن ليها فائدة كبيرة في تعزيز عمل الجهاز المناعي، وفيها لا نستهدف كل المواطنين».

«عبدالغفار»: حتى الآن لا يوجد من مر عليه 6 أشهر من حصوله على الجرعة الثانية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تلك الجرعة التعزيزية سيحصل عليها الأفراد ممن مر على تطعيمهم بالجرعة الثانية 6 أشهر كحد أدني، وحتى الآن لا يوجد من مر عليه 6 أشهر من حصوله على الجرعة الثانية.

عبدالغفار: مصر هي الدولة الوحيدة التي بها كافة اللقاحات التي تم الموافقة عليها عالميا ومحليا

وأوضح أن القيادة السياسية بذلت الكثير من المجهودات من أجل توفير اللقاحات، حتى حصلت الدولة على كميات كبرى من اللقاحات عبر سلسلة إمداد كبرى ومستمرة، «مصر هي الدولة الوحيدة التي بها كافة اللقاحات التي تم الموافقة عليها عالميا ومحليا».

وأكد أن فيروس كورونا هو مرض جديد يكتشف فيه العلماء يوميا الجديد، وهو السبب الرئيسي لتغيير الخطط الخاصة بالفيروس وآليات التعامل معه ومكافحته، «إحنا في مصر مش مكتفين بالدراسات اللي بتجرى حول العالم، ولكن نجرى دراسات قدما بقدم مع المؤسسات العالمية، ولدينا أبحاث محلية، وأخرى نتشارك فيها مع منظمة الصحة العالمية».

وتابع: «بدأنا تطعيم ممن هم في سن 15 سنة فصاعدا، ولدينا أعداد تم تلقيحها سواء من الجامعات أو المدارس، والجامعات تختلف في نسبة إعطاء اللقاح للطلاب، ولكن وفي المتوسط تم تطعيم ما يزيد عن 80% من الطلاب».

واختتم: «بالنسبة لحالات الإعياء اللي حصلت في طلاب المدارس بعدد من المحافظات، ولسه النتيجة هتاخد فترة من 3 لـ4 أيام، وده الطبيعي في التحاليل التي تجرى في هذا النوع من المرض».