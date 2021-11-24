«المصل واللقاح» توضح الآثار الجانبية للجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن الجرعة الثالثة «المعززة» تعد خطوة مهمة خاصة للفئات والأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، أو الذين لديهم تاريخ مع الأمراض المزمنة، وهي بمثابة تنشيط وتفعيل للجرعة لجهاز المناعة ضد فيروس كورونا.

الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة

وأضاف «الحداد» في تصريحات خاصة لــ«الوطن» أن الجرعة الثالثة تمت الموافقة عليها، وفقا لتوصيات الدراسات والتجارب السريرية لما تمثله من أهمية لجهاز المناعة، موضحًا أن هناك فئات معينة ستحصل على تطعيمات الجرعة الثالثة، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، مثل:« من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي».

الآثار الجانبية للجرعة الثالثة

وأوضح رئيس قسم المناعة، أن الآثار الجانبية للجرعة الثالثة لا تختلف عن الآثار الجانبية الناتجة عند أخذ الجرعتين الأولى والثانية، بل سيكون هناك تفاعل مع جهاز المناعة، ومن المتوقع أن تظهر هذه الأعراض ولكن ليست بنفس الحدة، وتتمثل الأعراض الجانبية للجرعة الثالثة في:

- إحمرار أو تورم مكان الحقن.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- القشعريرة.

- ألم في المفاصل والعضلات.

- الإرهاق.

جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة

وأكد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية، ولكن بنسب مختلفة، وجميعها تعمل على الوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع الإصابة، مشيرًا إلى أن الأعراض التي رصدت خلال الجرعة والأولى والثانية، تمثلت في: «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم مكان الحقن، إرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».