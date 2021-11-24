مليون و455 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم تطعيم جميع العاملين في جميع الوحدات المحلية بنسبة 100% من المستهدف، حيث تم تطعيم 11127 موظف بالجرعة الأولى وتطعيم 5188 بالجرعة الثانية وجاري تطعيم باقي العاملين بالجهات الحكومية بنسبة تخطت الـ 95%، لتصل نسبة من تلقوا اللقاح في الغربية إلى مليون و455 ألف و11 مواطن.

محافظ الغربية يتفقد عملية تلقي طلاب الثانوية لقاح كورونا

وأضاف رحمي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن عملية تلقي طلاب المرحلة الثانوية اللقاح تتم داخل جميع الإدارات الفرعية ومستمرة حتى تلقي الجميع للقاح، متابعًا أنه تفقد عملية تلقي طلاب المدارس الثانوية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بالمدرسة النسيجية المشتركة بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة.

توعية الطلاب لذويهم

وأوضح محافظ الغربية، أنه حرص خلال جولته على الحديث مع الطلاب مطالبهم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على البعد عن التجمعات قدر الأماكن، موجهاً الطلاب بتوعية ذويهم بضرورة تلقي اللقاح حرصًا على سلامتهم.

وأشار محافظ الغربية، إلى استمرار حملات تلقي اللقاح سواء في المراكز الثابتة أو المتنقلة التي تقوم بها مديرية الصحة، مع استمرار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

وناشد محافظ الغربية، المواطنين بالإسراع للتسجيل لتلقى اللقاح كونه الوسيلة الأكثر فاعلية في الوقت الحالي للوقاية من الفيروس.