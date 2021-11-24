فيروس كورونا في فرنسا.. انتشار فائق بين الأطفال وقيود جديدة

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا بشكل حاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، بنسبة 148% على مدى أسبوع واحد، في الوقت الذي توقعت فيه منظمة الصحة العالمية ضغطا شديدا للغاية على وحدات العناية المركزة من الآن وحتى مارس 2022، بالإضافة لارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل.

فيروس كورونا في فرنسا

وأعلنت وكالة الصحة الفرنسية أن متوسط ​​عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا في الفئة العمرية المعنية بلغ 340 حالة لكل 100 ألف ساكن، مقارنة بـ80 حالة في أوائل الشهر الجاري، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت وكالة الصحة الفرنسية إلى أن الرقم الحالي لإصابات فيروس كورونا في فرنسا بين الفئة العمرية المذكورة، يتجاوز متوسط ​​معدل الإصابة عند البالغين البالغ 191 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل معدل الإصابة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، 208 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يتجاوز أيضا المعدل الوطني بين البالغين.

إجراءات جديدة لاحتواء فيروس كورونا في فرنسا

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت حكومة فرنسا عزمها فرض إجراءات جديدة لمواجهة التزايد المستمر في إصابات فيروس كورونا في فرنسا، لافتة إلى أهمية الجرعة المُعززة من اللقاحات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن الحكومة تعلن غدا، إجراءات جديدة لاحتواء وباء فيروس كورونا في فرنسا، في ظل ارتفاع معدل الإصابات على المستوى الوطني.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن الحكومة تسعى إلى تجنب فرض واسع النطاق وجديد للتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تسريع حملة التطعيم، مشيرا إلى تشديد لوائح استخدام التصاريح الصحية بدءا من الخميس أيضا.

وعقد مجلس الدفاع الأعلى في فرنسا، خلال وقت سابق اليوم، جلسة برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، للنظر في الإجراءات الواجب تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذّرت فيه منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن عدد الوفيات الناتجة عن وباء فيروس كورونا في أوروبا، ارتفع من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله.

وأعلنت المنظمة الدولية أنها تتوقع ضغطا عاليا أو شديدا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدا بين الآن والأول من مارس 2022، مضيفة أنه يتوقع أن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل، استناداً إلى المنحى الحالي.