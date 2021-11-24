وصول محمود سعد لعزاء ابن شقيقة محمد منير

حرص الإعلامي محمود سعد، على تقديم واجب العزاء، للفنان محمد منير، في ابن شقيقته معتصم كمال، الذي رحل عن عالمنا مساء أول أمس الإثنين.

رئيس قصور الثقافة يُقدم العزاء في ابن شقيقة محمد منير

كما قدم واجب العزاء، في ابن شقيقة محمد منير، كل من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب الصحفي محمود موسى، والمنتج وائل الغنيمي، وعدد من الأقارب والعائلة.

تفاصيل رحيل ابن شقيقة محمد منير

ورحل معتصم كمال، ابن شقيقة الفنان محمد منير، عن عالمنا مساء أول أمس الإثنين، بالقاهرة.

انهيار محمد منير بعد وفاة ابن شقيقته

وأصيب الفنان محمد منير، بحالة انهيار شديدة، منذ تلقيه خبر الوفاة، ولم يستطع المُشاركة في صلاة الجنازة على ابن شقيقته، التي خرجت من مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر أمس الثلاثاء، إذ ظل منتظرًا داخل سيارته، فيما حرصت الداعية ياسمين الخيام، على مواساته والتخفيف من أحزانه.

منع المصورين من تصوير عزاء ابن شقيقة محمد منير

وفوجئ الصحفيون والمُصورون، بمنعهم من التقاط أي صور من العزاء المُقام حاليًا، وعدم توجيه الكاميرا ناحية الفنان محمد منير.

محمد منير يعود للقاهرة

يذكر أنّ الفنان محمد منير، عاد إلى مصر بداية نوفمبر الجاري، بعد إجرائه جولة غنائية في مختلف الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وإسبانيا، كما يعمل «منير» خلال الفترة الحالية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.