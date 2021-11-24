الجمعية المصرية لشباب الأعمال: نسعى لزيادة البعثات للاستثمار بالخارج

قال جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن دماءً جديدة دخلت إلى الجمعية خلال العاميين الماضيين، ما يستلزم عرض كافة أعمالها وأنشطتها خلال الـ20 عامًا الماضية على الأعضاء الجدد.

وأضاف «أبو علي» على هامش المؤتمر الصحفي الأول لمجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن شباب الأعمال واجهت خلال العام الماضي، العديد من التحديات كان على رأسها أزمة فيروس كورونا ووجود مجلس جديد، مع استعراض الملفات التي سيتم التركيز عليها العامين المقبلين.

ونوّه على أن مجلس الإدارة أعدّ هيكلة شملت اللجان والخطط وآليات العمل، حيث يولي المجلس اهتمامًا بإفريقيا تماشيًا مع رغبة الأعضاء، واتجاه الدولة ومجتمع الأعمال، بالتعاون مع هيئه الاستثمار وجهاز التمثيل التجاري، والسفارات بالدول الإفريقية بمصر، وهيئات الاستثمار الإفريقية المختلفة وعدد من الشركات المصرية التي لديها علاقات بإفريقيا وبتنزانيا وكينيا.

وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن رغبة مجلس الإدارة في زيادة البعثات التجارية، ما بين مصر والدول المختلفة، لمساعدة الأعضاء في إيجاد فرص استثمارية بالخارج، مع دعم ملف حوكمة الشركات العائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون الجمعية المصرية لشباب الأعمال حلقة وصل بين الطرفين.