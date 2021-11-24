الملا: مصر لا تتوانى في تقديم الدعم لتنمية الاقتصاد الفلسطيني

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، لبحث دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي تستضيف فعالياته القاهرة غدا الخميس.

الملا: مصر لا تتوانى في تقديم الدعم للمساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني

وأوضح الملا أن المباحثات تناولت طرح أفكار ورؤى لدعم التعاون المشترك في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصة صناعة الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصر لا تتوانى في تقديم جميع أوجه الدعم للمساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الأعضاء من مواردها من الغاز الطبيعي.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد مصطفى أنه جرى استعراض موقف إجراءات تنفيذ المشروعات التي جرت مناقشتها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية الخبرات المصرية التي سيكون لها دور مهم لتفعيل أوجه التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.