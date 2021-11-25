وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية لخربجي «التجارة» وما يعادلها من شهادات

أعلن بنك الإسكندرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن وظائف شاغرة للخريجين من كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة والشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل، وفق ما أعلن عنه بنك الإسكندرية، كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، في إعداد التقارير التنظيمية «البنك المركزي المصري في مصر»، في القطاع المصرفي.

- أن يكون لديه خبرة في النظم المصرفية الأساسية.

- يفضل أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة حاصلا على شهادة مهنية (CPA أو CMA أو Dip IFRS).

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة جيدة جدا في تطبيقات Microsoft (Excel وWord وPowerPoint).

مسؤوليات الوظائف

- إعداد ومراجعة التقارير المطلوبة من قبل البنك المركزي حسب تواتر التقارير «يومية، شهرية، ربع سنوية، سنوية».

- ضمان الالتزام الصارم بتعليمات البنك المركزي وسياسات وإجراءات البنك.

- التواصل مع إدارات البنوك المختلفة لجمع البيانات المطلوبة لإعداد تقارير البنك المركزي المصري «بازلII ، LCR ، NSFR ، 1410 ، 1500 ، 6000 ، 720 و 730».

- التعامل مع الاتصال مع البنك المركزي المصري فيما يتعلق بالدعم مع التحليل والتوضيح المطلوبين ، إذا لزم الأمر.

- المساعدة في عمليات المراجعة الخارجية والامتحانات التنظيمية.

- الدعم في المشروع لتقارير مختارة تستخلص من الجهاز المصرفي مباشرة.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية إرسال السيرة الذاتية الخاصة به للحساب الرسمي الخاص ببنك الإسكندرية، عبر موقغ التوظيف الشهير «لينكد إن».