حمو بيكا: النقابة طلبت مني أغني لـ«حليم وأم كلسون».. وعندي ولاء أكتر منهم

قال مؤدي المهرجانات حمو بيكا، اليوم، إن النقابة طلبت منه الغناء لـ «أم كلسون»، وحليم، متابعا: «ليه بتحصرني في الحتة دي، أنا راجل بغني مهرجانات وداخل لك بجمهوري اللي بيحبني وبيحب فني، احنا في 2021، زي ما سمعناكم اسمعونا وحبونا وحبوا فننا».

وأضاف بيكا عبر فيديو، نشره على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ردا على نقيب الموسيقيين هاني شاكر: «كل إخواتي وحبايبي، كلمتين لقيت ندوة كبيرة معمولة، فيها فنانين، فنان اسمه تامر عبد المنعم، قال مش هتكلم غير لمًا الناس تنزل من على المسرح، المكان اللي اعمل عليه الندوة اسمه المنصة متقولش مسرح أنت مش واقف تغني».

وأضاف بيكا: «أنت بتتكلم باسم مصر، أنا مصري وبحمل هوية مصرية وعندي ولاء أكتر منكم في البلد دي، البلد فيها قانون وهناخد حقنا بالقانون ملكش أنك تمنعني، وفيه تصريح طالع من عندهم أننا نغني خارج مصر ليه؟، احنا في بلد حرية، احنا بنطلع بره بنتكرم انتوا بتحرمونا بالإهانة والشتيمة والبهدلة، ارحمونا شوية احنا عملنا ايه لكل ده، قدمت أوراقي كاملة لنقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية».

بيان نقابة المهن الموسيقية

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا إعلاميا قالت فيه: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد بما يسمي أغاني المهرجانات، التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده هذه القوى لتصغير دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

وأضافت نقابة الموسيقيين: «ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، درعا وحصنا لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات لتضافر الجهود مع النقابة للحفاظ على بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا».