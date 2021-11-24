حمو بيكا يكشف حقيقة حصوله على الدكتوراة الفخرية من السعودية: «متصدقش»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة تجمع مطرب المهرجانات حمو بيكا بشخصين يرتديان الزي العربي، وانتشرت العديد من الشائعات التي تفيد حصوله على الدكتوراة الفخرية من المملكة العربية السعودية.

حمو بيكا ينفي حصوله على الدكتوراة الفخرية

ولكن حمو بيكا خرج عن صمته ونفى تلك الشائعات، مشيرًا إلى أن تلك الصور المتداولة كانت أثناء وجوده في الإمارات العربية السعودية وأنه لم يحصل على الدكتوراة الفخرية.

ونشر «بيكا» تلك الصورة المتداولة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «صورة منتشرة بشكل كبير لمطرب المهرجانات حمو بيكا، بجواره شخصين يرتديان الزي العربي «جلباب وغترة»، ويهديانه خنجرًا مع تعليق: «حصول الدكتور حمو بيكا على الدكتوراه الفخرية، من المملكة العربية السعودية» الكلام ده غير صحيح».

وتابع: «حمو بيكا لم يحصل على الدكتوراة الفخرية من السعودية، والصورة من دبي خلال لقائه بمسؤولين في شركة صرافة إماراتية».

حمو بيكا يوضح هوية الشخصين المتواجدين في الصورة

وذكر حمو بيكا أنه بالفعل قام بنشر تلك الصور سابقًا وأوضح هوية الشخصين، قائلًا: «بيكا نشر الصورة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأحد الماضي، وحدد موقعها في دبي، وقال: «شكرا الشيخ حسن الفردان.. شكرا الشيخ حسن جابر.. شكرا المقابلة الطيبة، وحسن الاستقبال»، حسن الفردان هو الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، وحسن جابر هو رئيس الشؤون الاستراتيجية بالشركة».

نقابة المهن تمنع 20 من مطربي المهرجانات عن الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر أصدرت قرارًا منذ أيام بمنع 20 من مطربي المهرجانات عن العمل أو إقامة الحفلات، وكان أبرزهم حسن شاكوش وحمو بيكا.