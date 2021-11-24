شروط الانضمام لنقابة المهن الموسيقية بعد رسوب حمو بيكا ومنعه من الغناء

بعد موجة الجدل التي أثيرت حول منع البعض من الغناء، ظهر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسسيقية، خلال مؤتمر صحفي، أمس، للرد على من يطالب باحتواء مطربي المهرجانات، بعد قرار منع 19 منهم من الغناء في الحفلات، مشيرا إلى أن الأسماء الممنوعة من الغناء ارتكبت جرائم، وأن النقابة لم ولن تمنع أي أحد من الغناء، ولكن هناك شروطا وإجراءات يجب أن تتوفر فيمن يرغب في الحصول على عضوية النقابة.

وأكد نقيب المهن الموسيقية أن قائمة الممنوعين من الغناء لم تستوف شروط القيد، ومنهم من لم يجتز امتحان القبول، فعلى سبيل المثال رسب «حمو بيكا»، في امتحان القبول.

شروط الحصول على عضوية المهن التمثيلية

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، شروط الحصول على عضوية المهن التمثيلية، في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا للائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية، فإن شروط العضوية والقيد في الجدول جاءت على النحو التالي:

على طالب القيد للالتحاق بعضوية نقاية المهن الموسيقية تقديم طلب رسمي وفق النموذج المحدد إلى السيد نقيب المهن الموسيقية ومرفق به المستندات الأتية:

- يشترط في طالب الالتحاق بعضوية النقاية إجادة القراءة والكتابة إجادة تامة.

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها موضحا به الجنسية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- بيان الموقف من التجنيد للذكور.

- بالنسبة للأجانب المقيمين شهادة إقامة لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل سابقة على تقديم الطلب.

- الشهادة الدراسية أو صورة منها مصدق عليها من إحدى الكليات أو المعاهد الموسيقية المتخصصة ويسترط لقبول المؤهلات الموسيقية الأجنبية أن يكون مصدق عليها من السفارة المصرية في الخارج وتكون مصحوبة بمعادلاتها المعتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية أو أكاديمية الفنون أو الجهات التي تنشأ مستقبلا.

- في حالة عدم وجود شهادة دراسية معتمدة يجوز أن تعتمد لجنة القيد شهادات الخبرة من: «هيئات المسرح والموسيقي والإذاعة والتليفزيون والفرق الموسيقية الحكومية وجميع الجهات الرسمية المعنية الحالية التي تنشأ مستقبلا»، وفي جيمع الأحوال تجري لجنة القيد اختبارا للمتقدمين لعضوية النقابة وفقا لتلك المادة.

- في حالة عدم توافر الشروط السابقة فللجنة القيد أن تجري اختبارا مناسبا للمتقدم للعضوية من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المجلس ويمكن الاستعانة ببعض الأساتدة المتخصصين وكبار الفنانين من أعضاء النقابة وخارج مجلس النقابة، نظير مكافأة مالية يحدها المجلس، ويجوز للطالب التقدم أكثر من مرة للاختبار شريطة مرور عام على آخر اختبار.

- يسدد الطالب رسم مالي يحدده مجلس النقابة بقرارا في صندوق النقابة ويُرفق الأصل مع المستندات.

- يشترط في العضو المتقدم للالتحاق بالعضوية العاملة أن تكون مهنته الأساسية ومورد رزقه من خلال عمله بالمهن الموسيقية المنصوص عليها في القانون واللائحة الداخلية وألا يكون عضوا مشتغلا أو عاملا بإحدى النقابات غير الفنية.