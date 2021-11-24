أول صورة للمتهم بهتك عرض طفلة داخل مدرسة في المعادي

تنفرد «الوطن» بنشر صورة المتهم بهتك عرض طفلة داخل مدرسة خاصة بالمعادي، وذلك بعد قرار المحكمة المختصة بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بمرحلة ما قبل الحضانة داخل دورة مياه بالمدرسة.

تجديد حبس المتهم 15 يوما

وجددت المحكمة المختصة، اليوم، حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، بعدما أمرت جهات التحقيق بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في ختام جلسة التحقيق التي جرت معه، حيث تمت مواجهته بالطفلة المجني عليها، بحضور أسرتها ومحاميها، وتعرفت عليه الطفلة، إلا أنه أنكر ما نُسب إليه، وصدر بحقه القرار المتقدم.