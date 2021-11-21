هتك عرض طفلة دار السلام على الملأ.. المتهم جردها من ملابسها في الشارع

تتأرجح «نادية» على قدميها بضفائرها المجدولة على كتفيها التي تهتز يمينا ويسارا مع حركتها، تسير في إحدى شوارع منطقة دار السلام بالقاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم 16 من يوليو الماضي، في طريقها لإحضار فطور لها ولوالدتها الموجودة داخل إحدى المحلات الخاصة بها، فإذا بهاتفها يرن مرات متتالية ليعلن عن خبر وقع كالصاعقة على الأم وهو هتك عرض طفلتها على يد أحد الأشخاص على الملأ.

انهيار الطفلة في الشارع

صرخات مدوية أطلقتها الأم وفي خطوات سريعة يصحبها تعثر في الركض، في محاولة منها للتطلع إلى طفلتها للاطمئنان عليها، وهي في طريقها هاتفت والدها الذي كان في محل عمله وأخبرته بما سمعته، على الفور انتقل الطرفان لمكان الواقعة فوجدا الطفلة منهارة من البكاء وعلى وجهها علامات شحوب من أثر ما حدث لها، حاولا تهدئتها بعد أن فشل جميع المتواجدين حولها من الأهالي في ذلك، ولكن دون جدوى، فما حدث لها على مرأى ومسمع من الجميع سيظل محفورا بذاكرتها أبد الدهر ولن ينسى.

اقتياد المتهم لقسم الشرطة

المتهم «عطيفي. ع. ع»، عاطل، 27 عامًا، مكبل الأيدي من قبل عدد من الأهالي ويقف على الجانب الآخر من الطفلة، فاقتربت منه الأم وفي صدرها غل تجاهه على ما فعله بصغيرتها، فخلعت نعليها وأبرحته ضربا ولكن لم يشفي هذا غليلها، فما نجده من براثنها وصول قوة من مباحث قسم شرطة دار السلام لمكان الواقعة واقتادوه إلى القسم لعمل المحضر اللازم له، وأخذ أقواله وأقوال الطفلة المجني عليها، التي لم تتجاوز 11 عامًا.

استغاثة الطفلة بالمارة

وأدلت الطفلة المجني عليها، أمام النيابة العامة بأقوالها، وأنها حال سيرها كالمعتاد بمفردها لشراء الطعام وبعد عودتها لمنزلها فوجئت بالمتهم يقوم بإمساكها من مواطن عفتها، وحينما حاولت القرار منه أمسكها من شعرها وطرحها أرضا وأخذ في شد بنطالها حتى خلعه عنها قاصدا مواقعتها، فاستغاثت بالمارة الذين قاموا بضبطه ونجدتها من عدوانه.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي بدورها أحالت المتهم لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، وأصدرت حكمها بالسجن المؤبد، أمس السبت.