تعليم الفيوم تحقق في واقعة تأخر توصيل طلاب مدرسة خاصة لمنازلهم

فتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تحقيقا، اليوم، في واقعة تلقي شكوى من أولياء أمور عدد كبير من التلاميذ بإحدى المدارس الخاصة، بسبب تأخير توصيل الطلاب إلى منازلهم عقب انتهاء اليوم الدراسي في أول أيام العام الدراسي الجديد، مما تسبب في حالة من الرعب والقلق بين أولياء الأمور على أبنائهم الذين لم يعودوا للمنزل إلا في السادسة مساءاً، فيما جرى فتح تحقيق فوري في الواقعة.

غضب بسبب عودة تلاميذ 6 مساء

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، شكوى جماعية من أولياء أمور مدرسة «سمارت»، بمحافظة الفيوم، يشتكون خلالها من تأخر عودة أبنائهم للمنزل بعد المدرسة حتى الساعة السادسة مساء، وأنّ التأخير كان بسبب باص المدرسة دون إخبارهم بأنّه سيكون هناك تأخير في عودة أبنائهم مما تسبب في حالة من الرعب لهم.

تحقيق فوري في تأخر تلاميذ عن العودة

وعلى الفور، أمر وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وسماع شكوى أولياء الأمور، والتحقيق مع إدارة المدرسة والمسؤولين عن الباص.

المدرسة تعتذر لأولياء الأمور على التأخير

على جانب آخر، تقدّمت المدرسة باعتذار لأسر التلاميذ الذين عادوا لمنازلهم في وقت متأخر في السادسة من مساء أمس، موضحين أنّ السبب في ذلك هو عدم وصول باصات نقل التلاميذ المتعاقدة عليها للمدرسة بالكامل منذ فترة طويلة، ولجوء المدرسة لتأجير باصات ليست على المستوى، ما تسبب في حدوث تأخير الطلاب عن منازلهم.

خصم 25% على مصروفات الباص كاعتذار

وأعلنت المدرسة إيقاف الباصات حتى 23 أكتوبر الجاري لحين وصول كافة الباصات التي تعاقدت عليها المدرسة، وتوفيرها للطلاب حتى لا يتكرر ذلك الخطأ مجدداً، كما قررت المدرسة خصم بنسبة 25% من قيمة اشتراك الباص اعتذاراً منها عمّا حدث، على أن يتم خصمها من القسط الثاني.

اجتماع عاجل لأولياء أمور التلاميذ

وأعلنت المدرسة عن عقد اجتماعاً عاجلاً مع أولياء الأمور السبت المُقبل الموافق 16 أكتوبر الجاري، في مساء الخامسة للإجابة عن كافة تساؤلاتهم، وتسليمهم بطاقة خصم بنسبة 40% لحين خروج أبنائهم من المدرسة.