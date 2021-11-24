«المعاهد الأزهرية» يعلن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. وطريقة التقييم

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة باختبار شهري أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجاري، وجدول الامتحانات وطريقة احتساب النجاح والرسوب.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي، حسبما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية.

أولاً: المقررات الدراسية الأساسية:

1) القرآن الكريم

٢) التربية الإسلامية

3) اللغة العربية والخط

4) الرياضيات

5) اللغة الإنجليزية

6) العلوم

7) الدراسات الاجتماعية

8) المهارات المهنية

9) تكنولوجيا المعلومات .

امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

1 – يتم اختيار شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي وفقا للجدول المرفق.

٢ – يكون الاختيار بالمعهد تحت إشراف شيخ المعهد والتوجيه، ويتم وضع الأسئلة من جانب مدرس المادة تحت إشراف شيخ المعهد والتوجيه.

3 – يتم الاختبار في المواد غير الأساسية من قبل إدارة المعهد.

4 - يتم تقييم الإجابات على مستوى المعهد تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المعهد.

تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي

5 - يتم تقييم اختبار شهري أكتوبر ونوفمبر من 30 درجة، على أن يكون امتحان الفصل الدراسي الأول من 30 درجة، ويضاف إليها 35 درجة مهام أدائية، و5 درجات مواظبة ويكون المجموع 100 درجة لكل فصل دراسي لكل المقررات الأساسية، وتحسب في نهاية الفصل الدراسي وكذلك في الفصل الدراسي الثاني، ويؤخذ المتوسط الحسابي للفصلين بالقسمة على 2، ويعطى للطالب من خلال ألوان.

6 - لا تعلن نتيجة الفصل الدراسي الأول، ويعلم الطالب بالنتيجة في نهاية الفصل الدراسي الثاني

7 - مادة القيم واحترام الآخر - تقويم تكويني – يقيم المعلم سلوك الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها الكتاب المقرر باستخدام مقياس الأداء.

ثانياً: المقررات الدراسية غير الأساسية:

1) التربية الرياضية

٢) التربية الفنية

3) التوكاتسو

ويعتبر الطالب ناجحا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص لكل منها، ومن يقل حضوره عن ذلك يعتبر راسبا في المقرر.