المعاهد الأزهرية: قرار تعطيل الدراسة يشمل الطلاب فقط وليس المدرسين

كشفت مصادر مطلعة بقطاع المعاهد الأزهرية، عن أن قرار تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات يشمل الطلاب دون المدرسين والعاملين بها، مؤكدا على انتظام حضور المعلمين بالمعاهد.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن احتمالية استمرار تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية غدا الاثنين ترجع إلى قرار المحافظة أيضا واستمرار سوء الأحوال الجوية، وفي حال إعلان المحافظة تعطيل الدراسة ستلتزم المعاهد بقرارها.

تعطيل الدراسة بالأزهر

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، قد قرر تعطيل الدراسة اليوم بجميع المعاهد نظرا لسوء الأحوال الجوية وامتثالا لقرار محافظة القاهرة، وأكد مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية لـ«الوطن» على أن ما يسري على التعليم العام في مسألة تنظيم الحضور ما ينطبق على التعليم العام ينطبق على التعليم الأزهري.

وأشار إلى أن القرار يسري على جميع المعاهد الأزهرية في القاهرة، وأن قطاع المعاهد الأزهرية يدرس الأوضاع في جميع المحافظات وينسق مع المحافظات والجهات المسؤولة، وسيتخذ أي قرار للحفاظ على سلامة الطلاب.

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية

ووجه القطاع بضرورة التزام المعاهد بتعليمات كل محافظة، موضحًا أنه في حال إعلان المحافظة تعطيل الدراسة تلتزم كل المعاهد الموجودة بالقرار.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قرر تعطيل الدراسة بالمحافظة، اليوم الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، كما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارا أيضا بتعطيل الدراسة بالعاصمة اليوم.

تعطيل الدراسة بالمحافظات

كما أعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدراسة، اليوم الموافق 21 نوفمبر، لليوم الثاني على التوالي في جميع مدارس محافظة كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح، بالإضافة لتعطيل الدراسة للمرة الأولى في مدارس محافظة القليوبية والبحيرة والمنوفية، ومطروح من غدا السبت لحين استقرار الأحوال الجوية.

توقعات حالة الطقس

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة؛ إذ أنه من المتوقع أن يسود، اليوم الأحد، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.