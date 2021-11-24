خطوات الحصول على رخصة العمل السعودية للوافدين

يبحث الكثير من الراغبين في السفر للعمل في المملكة العربية السعودية، عن خطوات الحصول على رخصة العمل السعودية، بعد أن بدأت وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكار الاصطناعي، في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، شروط وخطوات استخراج رخصة العمل السعودية للعمالة الوافدة، وفق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السطور التالي:

خدمة استخراج رخصة العمل بالسعودية

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، فأن خدمة اصدار رخص العمل لعمالة المنشأة الوافدة وهي بمثابة موافقة وزارة العمل لها للعمل في السوق السعودي وهي احد متطلبات اصدار أو تجديد الإقامة للعامل من قبل المديرية العامة للجوازات.

مدة رخصة العمل السعودية

وبحسب البيان الصادر عن الوكالة الأنباء السعودية الرسمية، فأن هذا القرار، يسمح باصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل، وتجديدها بشكل ربع سنوي، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وأوضحت أن الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورُخص العمل، والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسبما هو معمول به سابقًا)، بحسب ‏حاجة المنشأة.

ضوابط وشروط استخراج رخصة العمل بالسعودية

ووضعت الوزارة شرطين لاستخراج أو تجديد رخصة العمل بالسعودية

- لا يمكن إصدار أو تجديد الرخص إن كانت المنشأة في النطاق الأحمر.

- ألا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة 6 أشهر.

خطوات استخراج رخصة العمل بالسعودية

وهذه الخدمة يمكن التقديم لها اونلاين، من خلال اتباع الآتي..

- زيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد.

- سيطلب منك بعد ذل اختيار المنشأة ثم اختر خدمة (إصدار أو تجديد رخص العمل).

- إدخال بيانات البحث وإضافة الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد الرخص لهم.

- اختر العمالة المراد إصدار الرخص لهم، ثم (إرسال) ستظهر لك تذكرة مراجعة تحوي رقم السداد

- تسديد الرسوم من خلال البنوك المحلية باستخدام رقم السداد.

- مراجعة مكتب الجوازات من أجل إصدار الإقامة.