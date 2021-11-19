مشاهد من حفل كاظم الساهر في موسم الرياض.. غنى للمرأة السعودية

قدم النجم كاظم الساهر حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات موسم «الرياض 2021»، بالمملكة العربية السعودية، وتصدر «هاشتاج» بعنوان «كاظم الساهر في الرياض» منصات التواصل الاجتماعي، وشهد الحفل المقام على مسرح «أبو بكر سالم»، حضورا جماهيريا كبيرا «كامل العدد»، وأدى «القيصر» مجموعة من أشهر أعماله الغنائية منها «أحبيني» و«هل عندك شك» و«مدرسة الحب».

كاظم الساهر يغني لـ «حرية النساء» في أغنية جديدة عن السعودية

بدأ كاظم الساهر حفل موسم الرياض بأغنية جديدة بعنوان «هلا هلا يا سعودية»، للترحيب بالجمهور السعودي على طريقته الخاصة، وتضمنت الأغنية إشادة بالمرأة ضمن الكلمات التي قال فيها «نعم لحرية النساء».

وقال «القيصر» في لقاء إعلامي مع عدد من القنوات العربية، بعد الحفل، إن الأغنية تعبر عن التغيرات التي تحدث في السعودية: «الله يبارك بجهودهم وبالتغيير والحرية التي أعطيت للنساء».

تغنى القيصر #كاظم_الساهر_في_الرياض بأغنية جديدة للملكة العربية السعودية pic.twitter.com/IPCgr7lggY — رابطة عشّاق كاظم الساهر في العالم العربي (@KadimAlSahirKSA) November 18, 2021

وحرص السفير الفرنسي في المملكة العربية السعودية على حضور الحفل، وكتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «صباح الخير والسعادة يا أهل السعودية، كنت سعيد جدًا أمس بمشاركتي في حفل القيصر العظيم من خلال موسم الرياض، كاظم الساهر هو ساحر بالفعل».

كما نشر صورة بصحبة «القيصر»، معلقا: «تشرفت بلقاء القيصر العظيم كاظم الساهر بعد حفله الاستثنائي في بوليفارد سيتي، في موسم الرياض، أبدعت بالفعل أيها القيصر، شكرا لهذا الحفل الملهم الذي لن أنساه أبدًا».

وأدى كاظم الساهر خلال الحفل عدد من الأغاني الجديدة بجانب أعماله الشهيرة، منها «ماهو المطلوب مني»، «رائعة الحياة» و«كله كذب».

معجب يطبع قبلة على جبين «القيصر»

رغم جمال وروعة كل صور ومقاطع من التقى مع #كاظم_الساهر اليوم إلا أن هذي الثواني تشفي غليل كل ساهري، وتختصر عظيم الامتنان لهذا الموسيقار الكبير..

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"قبلة" على جبين القيصر????



pic.twitter.com/m9ixOEg3BO — R A MI (@R_X7W7) November 17, 2021

والتف عدد كبير من المعجبين حول «القيصر»، قبل الحفل وحرصوا على التقاط صورا برفقته، بينما صمم معجب على تقبيل جبين كاظم الساهر، وخلال الحفل نشر الحضور عدد من الأغاني التي قدمها كاظم عبر حساباتهم على «تويتر» ليتصدر وسم «كاظم الساهر في الرياض»، منصات التواصل الاجتماعي.