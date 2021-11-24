حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

بتميز مولود برج الميزان بكونه يحرص دائما على الموازنة بين جميع أمور حياته، سواء كانت الشخصية أو العملية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بعلاقات قوية تربطك بالبعض، وتحصل على دعمهم خاصة إذا كنت مشاركا لهم.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يساعدانك على تحقيق تطور مثير في علاقة عاطفية ناشئة، أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.