قافلة «مستقبل وطن» توزع أجهزة كهربائية وأثاث على متضرري السيول بأسوان

استمرارًا للدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، تواصل قافلة المساعدات المقدمة من الحزب لأهالي محافظة اسوان عملها من أجل مساندة أهالي المحافظة الذين تضرروا من السيول، حيث قامت بتوزيع مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحقائب دراسية وأثاث على أهالي عدد من القرى المضارة، على أن تستمر تلك المساعدات حتى تغطي كافة المناطق المتضررة بمحافظة أسوان.

وقال أحد الأهالي في أسوان: « إحنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر حزب مستقبل وطن على الهدية بتاعته»، فيما قالت أخرى: « إحنا بنشكر السيد الرئيس على الهدية العظيمة لأهالي النوبة وكل محافظة أسوان»، بينما قال أخر: « بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقوله كل سنة وحضرتك طيب ، ربنا يطول في عمرك، ربنا يخلي الرئيس ويخلي حزب مستقبل وطن».