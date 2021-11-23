نواب التنسيقية وقيادات مستقبل وطن يعزون أيمن أبو العلا في وفاة أسماء مصطفى

أقيم اليوم عزاء الإعلامية أسماء مصطفى، التي غيبها الموت عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، زوج أسماء، وفاتها، عبر منشور على صفحته الشخصية على الفيس بوك.

عزاء أسماء مصطفى

وحضر العزاء عدد من الإعلاميين والسياسيين، وأعضاء مجلس النواب، من بينهم النائب عمرو يونس، والنائب محمد تيسير مطر، والنائب نادر مصطفى، والنائبة غادة علي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك النائبة ماهيتاب عبد الهادي.

كما حضر عزاء الإعلامية أسماء مصطفى، وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن، ومن بينهم، النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب محمد الجارحي، والنائب علاء عابد، والنائب عبد الوهاب خليل.

حنفي جبالي يقدم واجب العزاء في وفاة أسماء مصطفى

وحرص المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب على التواجد، وتقديم واجب العزاء إلى النائب أيمن أبو العلا، وأيضا المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

كما حضر العزاء محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب عمر درويش، والنائب محمود بدر عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل بمجلس النواب، وعدد من الإعلاميين والسياسيين وأعضاء سابقين بمجلس النواب.